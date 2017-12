A vencer en Tarragona y mirar a Soria

Llega ya la última batalla de 2017 y el recuerdo se marcha hasta 2010, cuando se ganó por 3-0 en play off a un Tarragona que finalmente fue tercero de la Superliga. Al curso siguiente los catalanes fueron séptimos, pero en la 2011-2012 no estaban en la salida de la competición pese a no haber merecido el descenso. Su regreso al máximo nivel se produjo hace meses tras una gran temporada en la Superliga 2, para devolver a la élite a un clásico de muchos años que siempre había propuesto intensas luchas y buen espectáculo. En aquella campaña 2009-2010 Unicaja cayó en liga regular en el pabellón tarraconense por 3-0, eso como muestra, si bien a Piero Molducci el recuerdo que le queda es el de su debut en España.

El italiano ganó la Superliga a bordo del conjunto ahorrador y lo hizo cruzándose en el camino de play off de Tarragona precisamente. Eran otros tiempos no solo para el club catalán, sino para el voleibol en general. De aquel cruce de hace doce años quedan activos no solo Piero, sino los hermanos Stevovski, jugadores antes y jugadores y técnicos ahora. Vladimir es el primer entrenador y colocador en la plantilla, mientras que Aleksandar es segundo entrenador y el líbero del plantel. El reencuentro dará, a buen seguro, para una buena charla y rememorar momentos de esos viejos tiempos, pero hay tres puntos en juego que son vitales tanto para unos como para otros. Los locales quieren borrar su cero del casillero.

En el calendario de Tarragona 2018 SPSP se ha dibujado un trazado final duro en extremo, puesto que le ha tocado contra Urbia, Teruel y Unicaja seguidos en las tres últimas jornadas de la primera vuelta. Esto trasladado al final de liga, cuando se decidan las cosas, significa que más le vale llevar trabajo adelantado de cara a la permanencia. Por eso no tiene ni tiempo que perder ni partidos que tirar e irá a por todas a por Unicaja Almería. El encuentro comenzará a las 18:00 horas en un horario unificado por parte de la Federación. Hay en juego la definición definitiva de los cabeza de serie de la Copa del Rey y saber si será Ushuaïa Ibiza Voley o CV Melilla quien entre como sexto equipo en la disputa del torneo del KO. Piero Molducci ha avisado de posibles rotaciones para darle más protagonismo a quienes menos lo están teniendo, como Rubén Lorente.