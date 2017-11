"No hay nada de venta"

¿siendo las 13:35 horas del martes 21 de noviembre puede Alfonso García Gabarrón garantizar que continúa siendo el presidente y máximo accionista de la UD Almería? "Mientras que no diga lo contrario, sí. Hace cinco años que estamos con rumores. De rumores no se pueden sacar noticias, pero si de eso se venden periódicos o se escucha más la radio… No hay nada, todos los días me llaman para interesarse por el club, eso no es una negociación. Lleváis diciéndolo mucho tiempo e igual algún día de este siglo acertáis".

Así de explícito y taxativo se mostraba el máximo mandatario rojiblanco a mediodía de ayer, justo después de dar por concluida la presentación de Lucas Alcaraz, contestando a la pregunta del millón, si es cierto que se ha desprendido de la propiedad del club como desde diversos sectores viene apuntándose a lo largo de la semana.

Alfonso García, prevenido como estaba por su departamento de comunicación acerca de que iba a tener más molla su comparecencia que la propia puesta de largo del nuevo técnico unionista, tuvo tiempo para meditar y mascar bien una respuesta que ya de antemano sabía que iba a planteársele y la solventó de un plumazo, sin rodeos.

Al término de la rueda de prensa formaba un corrillo con un nutrido grupo de periodistas y abundaba en esa idea, reconociendo que el día que anunció una noticia "digna de abrir todos los telediarios" aludía a un acuerdo de otra índole con empresarios asiáticos que podía repercutir beneficiosamente sobre la entidad y que todavía no ha podido fraguarse.

Lo asuma o no, Alfonso García es consciente de que el tema de la posible venta de la Sociedad Anónima Deportiva, en la que posee alrededor del 95% del accionariado, está candente en la ciudad desde el pasado verano, cuando hubo varias propuestas y al menos una de ellas estuvo a punto de cristalizar.

Quienes estuvieron próximos a aquella negociación aseguran que cuando todo estaba listo para la firma ante notario la venta se fue al traste porque el empresario murciano intentó incluir en el contrato una cláusula para blindar a sus vástagos y yerno a cinco años vista con un sueldo considerable. Los compradores no pasaron por el aro entonces.

Fueron semanas frenéticas en las que incluso salió a la luz un documento con apariencia de legalidad (nunca desmentido por el club) que recogía las condiciones económicas por las que el propio Alfonso García, con su DNI y la firma autorizada, estaba dispuesto a deshacerse de la propiedad.

El precio convenido era de 25.000.000 millones de euros, pagándose 15.000.000 a la firma de la escritura pública de venta y dos pagarés de 5.000.000 cada uno con vencimientos de 18 de julio de 2019 y 18 de julio de 2020. Dicho documento nunca ha sido reconocido por el propio Alfonso García, que ayer mismo le restaba veracidad.

La efervescencia veraniega cesó, pero la mala racha deportiva, unida a la destitución de Ramis y la inesperada contratación de Alcaraz, ha provocado desde la semana pasada una oleada de filtraciones desde todos los ámbitos y entre las altas esferas políticas, bancarias e incluso judiciales acerca de la reactivación ahora de la ya manida venta.

El propio Alfonso y Pepe Bonillo, su mano derecha como director general y vicepresidente económico, bromeaban ayer con la posibilidad de que el día que se realice de verdad será como el cuento de Pedro y el lobo, que nadie se lo creerá.

La tira cómica en la que se ha convertido el proceso incluye hasta un audio de whatsapp en el que uno de los consejeros de la entidad da por hecha la venta del club, generando mayor confusión si cabe al haber rotado por innumerables grupos.

Como presidente del Consejo de Administración, Alfonso García tiene previsto dirigir el próximo 13 de diciembre la Asamblea de Accionistas, convocada formalmente en sesión Ordinaria y Extraordinaria para aprobar las cuentas del pasado ejercicio y el presupuesto de la campaña en vigor. Al menos así lo zanjaba ayer el protagonista.