Hay que ver un vídeo de Machís y aprender

El mejor del partido fue un extremo y vestía de rojiblanco. Lástima que ayer el Almería lo hiciera de azul. Machís realizó una auténtica exhibición jugando por la banda izquierda granadina, misma posición que ocupó ayer Fidel, pero cuya aportación fue bastante más floja. De hecho, es que los carriles almerienses apenas si existieron, salvo en los últimos minutos de partido cuando Marco Motta se fue hacia arriba y tiró del equipo.

El paso por el banquillo no ha hipermotivado a Fidel, su juego sigue siendo careciendo de la sangre necesaria para lanzar a un Almería que cada vez cuenta con menos efectivos. Y es que las bajas tienen totalmente desestructurado a un once con mucho problemas y sin una referencia goleadora arriba. Precisamente una de las ausencias, Fran Rodríguez, le dio la oportunidad a Fidel, que trató de asociarse con Pozo en numerosas oportunidades, pero cuyas jugadas no fueron fructíferas para la parcela ofensiva.

Mientras las carreras de los de Lucas Alcaraz acababan en un mal pase o en un centro al que ni por asomo iba a rematar Juan Muñoz, las jugadas de ataque locales cada vez eran más intensas. Machís resumió a la perfección lo que debe de hacer un buen extremo: centro al corazón del área para hacer un gol y regate y disparo fuerte para hacer el segundo. Sencillo no es, está claro, pero más vale intentar eso, que perderse entre piernas rivales o buscar asociaciones imposibles.

El partido terminó con una decepción terrible para jugadores y aficionados, justo en una semana muy importante en la que se va a recibir a un rival directo por la salvación, como es el Córdoba. En esta tesitura de golpe anímico por lo sucedido en Los Cármenes y cuantiosas bajas, futbolistas como Fidel deben dar mucho más para que el Almería sea capaz de reaccionar y sacar la cabeza de abajo cuanto antes.