El voleibol visto desde atrás

Su oficio compartido es que la bola no vaya a tierra, ayudados por sus ‘hermanos saltarines’ los receptores principalmente, así como por el resto de hombres en el campo cuando el balón está vivo e incluso se va de rally. Mario Ferrera, que dio un paso al lado pero no para salirse de la pista sino simplemente para coger otra zona contigua, ha aprovechado el tiempo en el plano individual: “Como jugador he visto al principio que más o menos cuesta un poco porque no es solo recepción, sino defensa, es la posición en cinco… me costó un poquito más, pero después ya me empecé a sentir un poquito mejor y al final creo que me gusta bastante y estoy disfrutando con ello”. Avisó que si se cambiaba a líbero, era para ser el mejor.

Al lado, aunque no en los partidos porque durante los mismos se cruzan, Antonio Casimiro ‘Artés’ ya no es el ‘novato’ recién llegado a la Superliga y su juicio sobre la evolución particular y general tiene peso: “Creo que el balance tanto individual como colectivo es positivo; sé que podríamos dar mucho más tanto en lo colectivo como en lo individual, porque todavía no hemos sacado todo el potencial que tenemos dentro pese lo cual es un balance positivo porque vamos terceros en liga jugando bien, dentro de que hayamos perdido dos partidos importantes y que los demás los hemos ganado; entiendo que el equipo está en muy buen adinámica y en lo individual me siento muy cómodo en la pista”.

Sobre las dos derrotas que se llevan en el casillero, Ferrera sabe que afectan a la lectura que se haga de la primera vuelta, quizá en demasía: “El balance del año es que si esos dos resultados de 2-3 hubieran sido para nosotros, pues imagínate, estaría mucho mejor, pero bueno, son dos partidos que jugamos de tú a tú y que perdimos por diferencia de muy pocos puntos; eso en la clasificación no se va a notar mucho, se va a notar en la Copa del Rey solo porque jugamos los cuartos de final, y eso es todo”. Por ello no hay que extremar la percepción negativa, sino dar la valoración justa: “Un balance bueno, pero que podría haber sido un poco mejor con unos cuantos puntos de más”. Tan sencillo como eso.

Una cosa no quita la otra, y de las derrotas el sevillano piensa que el equipo saca herramientas de mejora: “Al final puede ser que hay que limar cositas que se ven en los partidos e incluso en los entrenamientos; hay que empezar en los entrenos, y espero que el año empiece fuerte y con otro ritmo, que nos hace falta un poco más de soltura para después encarar los partidos, ya que como le he leído hace poco a Karch Kiraly, “se juega como se entrena”, y eso está muy claro”. De modo muy similar lo ve Casimiro: “Es un margen de mejora que tenemos que cumplirlo y soy de los que piensan que nos van a beneficiar bastante ambas derrotas, porque si ganamos se tapa que no estamos a nuestro mejor nivel”.

Para el almeriense “efectivamente es un toque de atención que no significa nada, solo que en Copa del Rey jugamos un partido más”. Esa será, entiende, incluso positivo: “Creo que nos va a beneficiar aunque luego supuestamente estemos más cansados, ya que viene bien el primer partido para toma de contacto con la pista”. En el ‘Torneo del KO’ ya se piensa, como reconoce Mario Ferrera: “Ya tenemos las primeras vistas en febrero y hasta entonces tenemos tiempo para ponernos en forma, para limar esas coas que nos hacen falta, así que todavía queda tiempo, y como siempre lo que se nos pide es estar en las finales, eso queremos hacer”. Lo importante para Casi es la unión: “Estamos remando todos en la misma dirección”.

Sin duda, para el joven líbero “eso es lo importante” en el grupo: “Tenemos ganas de títulos y cuando llegue la hora de la verdad se nota, así que creo que es mejor perder partidos ahora que en play off o en Copa”. Sobre la fortaleza del bloque, Ferrera espera la recuperación de Israel Rodríguez: “Al final nos falta algo, que se hace un poco raro porque Isra está y no está, y tiene la mala suerte de no poder estar con nosotros a tope; falta él para estar los doce, entrenar a gusto y entrenar mucho mejor; ese es un detalle que le falta al grupo para estar a tope, si bien toca un balance bueno también en ese aspecto, ya que cambió pero son jugadores que ya han estado aquí y no hay ningún problema en ese sentido”.

Esa sintonía entre todos los integrantes de la plantilla de Unicaja Almería es muy bien valorada por Antonio Casimiro, y llevará a los mayores éxitos: “Yo creo que hay muy muy buena relación con todo el mundo, todo genial con todos; el equipo tanto técnico como jugadores estamos sabiendo convivir muy bien; al fin y al cabo el grupo humano es maravilloso, hay muy buenas personas y estoy muy contento”. Eso sí, reconoce que “hacen alta unas vacaciones par estar con nuestros amigos y nuestra familia, pero también está siendo mucho más confortable que durante el año haya buenas relaciones”. Lo dice un hombre al que le “encanta” la Navidad, la “etapa mágica del año, la época más bonita” y en la que cumple años además.

Muy de estar con los suyos es Mario Ferrera: “Yo soy de familia, y estas fechas son para juntarse todos; creo que solo el año de Francia me perdí la Nochebuena con mi familia, pero es para estar con ellos y eso es más importante de las fiestas que llegan”. Relajación y raíces: “Estaré un poco por Sevilla y en casa de Aurora –su novia-, porque un poco de familia y de pareja hace falta para recargar las pilas, y volver a tope”. Sobre si la desconexión será efectiva del todo, complicado por su profesionalidad: “Haremos algo de gimnasio porque cinco o seis días parados no viene nada bien para el cuerpo, pero voleibol desde luego que no”. Es obligado desenchufar de la mente toda imagen redonda.

En cuanto a ‘Artés’, tiene claro que no va a dejar escapar ni un solo minuto de esas vacaciones que ya han comenzado, pero en similar tono de profesionalidad respecto a cuidarse y mantenerse perfecto para la vuelta: “Los voy a aprovechar al máximo con la familia y amigos, para hacer alguna escapada con ellos, algo así como un mini viajecillo, que seguramente haga alguno pero no sé a dónde; pero también es verdad que tengo ganas de empezar ya la segunda vuelta y siempre hay que cuidarse de cara al voleibol, en los hábitos alimenticios y saludables; todo lo que hacemos es directa o indirectamente por el vóley, así que sí estaré en cierta medida pensando en ello”.