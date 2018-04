Agrícola Navarro Haro da las claves de la venta en el exterior

Con el objetivo de dar a conocer experiencias en internacionalización, tanto exportación como compra de productos, el PITA y la consultora Tactio organizaron esta semana un coloquio que contó con la participación del gerente de Agrícola Navarro de Haro, José Navarro. Sus palabras fueron reveladoras, basándose en una experiencia de más de cuarenta años, afirmó que "no solo se trata de presionar para que te paguen más, sino de alinearse con el cliente y sus intereses, ya que si el vende más tu vendes más". "Casi siempre he buscado primero el mercado y después el producto. Conforme he visto las necesidades que tenía hemos ido creciendo. Por ello, la única fortaleza que tenemos en un sector como el agrícola es unirnos, esto no quiere decir que nos paguen el producto como nosotros queremos, pero sí llegar a unos acuerdos mínimos y máximos, que nos permitirán una programación y un mayor control de nuestros productos", afirmó José Navarro.