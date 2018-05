Aguilera y el sector pesquero analizan la propuesta europea para el arrastre en el Mediterráneo

La vicepresidenta de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, mantiene en estos momentos un debate con el sector pesquero del Mediterráneo andaluz sobre el Plan multianual para pesquerías demersales (arrastre) en el Mediterráneo Occidental, del que la eurodiputada es ponente. Aguilera, cuyo discurso está en consonancia con el sector, defiende que el plan reconozca el esfuerzo pesquero que ya han realizado zonas como la andaluza, y que no se establezcan medidas globales sino que atienda las peculiaridades de cada región. Asimismo, exige que en un mar compartido con terceros países, como la zona del Mediterráneo andaluz que se comparte con Marruecos, a estos también se le apliquen las mismas medidas de restricción ya que de lo contrario el evitar la sobreexplotación pesquera carecería en parte de sentido. Por último, Aguilera apunta al Gobierno "que no se está ocupando de este tema tan relevante" y no entiende que articule un real decreto paralelamente al comienzo del debate europeo sobre el mismo asunto.