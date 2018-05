Aguilera: "¿Quién quiere la muerte del arrastre: Comisión o Gobierno?"

La vicepresidenta de la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, ya ha comenzado a cumplir su propósito de diálogo al que acuñó tras su reciente elección como responsable del Parlamento Europeo del Plan de Gestión Pesquera en el Mediterráneo occidental. En este sentido, ayer mantenía un encuentro en la Autoridad Portuaria de Almería con representantes del sector pesquero del Mediterráneo en Andalucía para analizar la propuesta de dicho plan de gestión realizada por la Comisión Europea para la pesca demersal en el Mediterráneo.

Como expone Aguilera, este plan, que entre otras medidas propone reducir las jornadas de pesca, tendrá gran repercusión en las provincias de Almería, Granada y Málaga. "Al hablar de demersales hablamos de la merluza, gamba roja, blanca, salmonete..., productos muy valorados y de los que dependen pueblos donde su economía está basada en la actividad pesquera". La iniciativa ahora planteada abarca la costa española, italiana y francesa, en total más de 3.000 barcos, de ellos 594 en España, 93 en Andalucía y 42 en Almería. "Hay un claro mensaje en la propuesta de la CE que es acotar la actividad pesquera del arrastre en el Mediterráneo".

La eurodiputada socialista reconoce que hay algunos problemas de stock con algunas especies en este mar, "pero la posición del Parlamento mantiene, y yo como ponente voy a resaltarlo, que la gestión del Mediterráneo no es exclusiva de Europa, pues hay otros países que interfieren. En zonas como la nuestra compartimos con Marruecos, por lo que el esfuerzo que hagamos la flota andaluza puede no tener su paralelismo en la flota marroquí y eso es una desigualdad. O esto se lleva a cabo por todos o habrá unos sacrificados (como Garrucha, Almería, Carboneras, Motril...) mientras que otras zonas seguirán con sus actuaciones. En esta línea, ya se ha solicitado la opinión a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), "que puede hacer una mirada más puntual y por zonas, para que el plan no sea de aplicación general".

Si por un lado Aguilera apunta a que las medidas restrictivas tienen que afectar a terceros países que operan también en el Mediterráneo, también señala a la regularización de los esfuerzos a realizar según las zonas afectadas por el plan, "mientras España tiene 594 barcos, Italia tiene más de 2.000".

El calendario marcado por el Parlamento Europeo es aprobar su posición en marzo o abril de 2019. Aguilera tiene que presentar un informe propio en septiembre por lo que previamente se reunirá con las diferentes administraciones autonómicas y sectores afectados, así como con Francia e Italia. "Espero una acción más proactiva del Ministerio de Agricultura y Pesca, que a veces, se le olvida la segunda parte".

Respecto al plan de gestión y el real decreto que elabora el Gobierno de España, que está en borrador, a Aguilera le preocupa el hecho de que sabiendo que se está debatiendo en Europa quiera sacar su normativa antes y de forma tan restrictiva. "¿Quién quiere decretar la muerte del arrastre en el Mediterráneo? ¿La Comisión o el Ministerio? Supongo que el Gobierno tiene la misma orientación que la Comisión. Si quiere dar un ejemplo y acabar con el arrastre que lo diga". Para Aguilera no hay motivo ni razón para la normativa nacional en pleno debate europeo, "espero que no suceda y se espere. El Parlamento es colegislador y por tanto tiene opinión y capacidad de negociación con el Consejo, ahí nos veremos, no nos adelantemos para que al final la flota sacrificada sea la española".

A Aguilera le sorprende que este asunto no ocupe la agenda de los dirigentes del PP de los municipios afectados para apelar al Gobierno. Por su parte Pérez aclara que si bien el PP planteó una proposición no de Ley en defensa del sector en Almería capital en el Parlamento andaluz, que salió adelante, no atendió a las enmiendas socialistas que pretendían la extensión de la propuesta a otros municipios de esta provincia y de otras afectadas en Andalucía.