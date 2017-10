Alertan de que la falta de agua para riego en el levante está poniendo en jaque la supervivencia de explotaciones

Coag Almería participará este lunes en la manifestación convocada por la Mesa del Agua junto a la desaladora de Villaricos para exigir la puesta en marcha de ésta teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los cultivos del Levante ante la falta de agua para riego. La organización agraria hace un llamamiento a los agricultores y a toda la sociedad para que apoyen esta concentración por lo que esta grave situación está provocando en el campo.

Coag Almería que lleva meses denunciando la falta de agua en la provincia y teniendo contactos con los diferentes agentes afectados e implicados en esta problemática, no entiende que se siga en esta situación que puede provocar que se pierdan miles de hectáreas de cultivo. "Estos agricultores tienen autorizado el agua para riego y tienen derecho a él independientemente de dónde proceda. No es comprensible que desaladoras como la de Villaricos en la que se invirtió más de 77 millones de euros esté parada y como consecuencia sin abastecer a una parte importante de los afectados. Ésta es una de las muchas situaciones que denunciamos; puesta en marcha de las desaladoras a unos precios razonables para los agricultores, trasvases y, con total celeridad, que el Ministerio de Medio Ambiente enmarque estos riegos como 'riegos de socorro' para salvar nuestras cosechas", señala Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería. La organización ve inadmisible que desde mayo el Ministerio de Medio Ambiente que tiene competencia en esta materia "aún no haya subsanado esta situación. Los agricultores nos llaman a diario pidiéndonos amparo porque están desesperados y es que se juegan mucho, ni más ni menos que el futuro de su campaña agrícola. Si la situación persiste y los cultivos se pierden, respaldaremos a los agricultores para que puedan reclamar judicialmente las pérdidas que se produzcan de esta situación que es reversible si el Ministerio se pone las pilas".