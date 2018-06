Almería lidera la subida del paro en España con 1.735 desempleados más en mayo

La provincia almeriense cierra mayo con 60.494 parados, según los datos del Ministerio de Empleo publicados ayer. Esto implica que el número de desempleados se incrementó en 1.735, un 2,95%, respecto a abril, si bien en comparación con el año anterior hay un 0,86% menos de personas sin trabajo. Con estas cifras en la mano, Almería registra la mayor subida del paro en España en el pasado mes, sólo Huelva y Melilla le acompañan con incrementos; además, es el segundo mayor aumento registrado en los meses de mayo desde 2008. El desempleo crece sobre todo en el sector servicios, que suma 1.323 parados, y la agricultura con 673 desempleados más.

La portavoz de Empleo en el Senado, Rosario Soto, señala que mayo suele ser un mes complicado "porque estamos afrontando el fin de la campaña agrícola, lo que nos lleva a un incremento en los datos de paro. Sin embargo, señala que el desempleo en la provincia ha mejorado con el Gobierno del PP, y ha recordado que el interanual del mes de mayo es positivo en 526 personas en la provincia de Almería, y en 6.579 afiliaciones a la Seguridad Social".

CSIF Almería considera que la temporalidad ha vuelto a desactivar, una vez más, el empleo en la provincia. A juicio del sindicato, el causante de esta subida en el número de parados es la eventualidad que propicia, lamentablemente, el sector agrícola y, por extensión, el sector servicios, en su caso como consecuencia de albergar al colectivo del manipulado, que también se ve implicado como consecuencia del fin de la campaña agrícola. Sin ir más lejos, de los contratos realizados en mayo, casi un 93 por ciento, son de carácter temporal, "y mucho me temo que en junio mantendremos esta tónica, consecuencia de la 'paralización agraria' que sufre la provincia", ha apuntado Juan Fernández Cabezas, presidente de CSIF Almería. En esta línea también se pronuncia Carmen Vidal, secretaria general de UGT Almería, quien valora negativamente el incremento del paro en la provincia y advierte: "Como siempre en estas fechas, se comienza a paralizar el manipulado y el campo, por lo que cuando terminan las campañas agrícolas no tenemos forma de subsistir puesto que no se están buscando sectores productivos estables en nuestra provincia, alternativas de mercado, como sucede en otras provincias andaluzas donde el empleo es más estable, de manera que continuamos con un empleo precario y estacional."