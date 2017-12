Analizan la posición competitiva del tomate español en el mercado de la UE

"Este artículo presenta un análisis cuantitativo de la competitividad de la exportación española de tomate en comparación con sus principales competidores en los países del mercado de la Unión Europea (UE28). El marco metodológico se implementa a través de la participación constante en el mercado para analizar las variaciones en las exportaciones, permitiendo cuantificar la porción atribuible a la competitividad y la segregación en competitividad general o específica. Este análisis se llevó a cabo con los períodos 2005-2009 y 2010-2014 para ver si se había producido una recuperación de la crisis financiera y económica mundial de 2007 en el comercio del tomate en España. Antes de la crisis económica y financiera mundial, España tenía un efecto estructural positivo de las exportaciones que contribuyó significativamente al crecimiento de las ventas de tomate a la UE, pero tuvo un cambio negativo en el volumen de exportaciones a la UE28, principalmente debido al efecto negativo de el componente de competitividad. De acuerdo con el efecto de segregación de la competitividad, se evidenció un marcado efecto negativo general competitivo, que no puede ser compensado por el efecto positivo de la competitividad específica. Desde 2010, España ha experimentado un cambio positivo en el volumen de sus exportaciones de tomate a la UE28, el componente de competitividad también es positivo, debido a la inversión positiva del componente de competitividad general y cuya mayor contribución fue el efecto positivo de la competitividad específica. Dentro del grupo de competidores, España es el único país que suministra tomates a la UE28 que ha experimentado un cambio positivo en el volumen al comparar el desempeño comercial de 2010-2014 frente a 2005-2009".

Este es el resumen del trabajo titulado 'Analysis of Spain's competitiveness in the European tomato market: An application of the Constant Market Share method', es decir, 'Análisis de la competitividad de España en el mercado europeo del tomate: una aplicación del método de participación de mercado constante', que han elaborado los investigadores de la Universidad de Almería Mercedes Capobianco-Uriarte y Jaime de Pablo-Valenciano, junto a su colega de la Universidad Miguel Hernández de Elche Juan Aparicio, y que acaba de ver la luz en la Revista Española de Investigación Agrícola del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (Inia), perteneciente a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad.

El estudio se puede usar para posteriores análisis estratégicos en la agroalimentación

El objetivo principal de este artículo pasar por determinar la posición competitiva actual de España en el comercio de tomates en el mercado europeo. Para ello, el estudio busca describir el panorama comercial del tomate, así como el mercado europeo y el perfil de exportación de los productos agrícolas españoles. A partir de los datos obtenidos, ha sido posible identificar el principal grupo de países que compiten en el mercado. Luego, cuantificando la posición competitiva española en el mercado europeo, a través del análisis de cuota de mercado constante (CMS), identificando la posición competitiva de España en el mercado europeo del tomate.

El estudio pone de manifiesto la amenaza de países como Holanda y Marruecos, así como Turquía y Egipto, como productores y exportadores de tomate, que están creciendo en cifras, frente al posicionamiento de España en los mercados.

En cuanto a líneas de investigación futuras, la intención de los autores del estudio es aplicar esta metodología vinculada a la econométrica de modelos, así como al estudio de diferentes productos agrícolas de importancia en la economía española. "Otra posible extensión interesante sería mezclar competitividad y eficiencia-productividad", añaden.

Este tipo de estudio se puede usar para posteriores análisis estratégicos en la industria agroalimentaria y puede guiar a los exportadores en la toma de decisiones sobre negocios y oportunidades de exportación y ventas intracomunitarias que podrían traer un mayor crecimiento y rentabilidad a las empresas relacionado con la comercialización de productos agrícolas.

Además, estos resultados pueden proporcionar una guía a las distintas administraciones (a escala nacional y regional) para establecer políticas públicas relacionadas con el sector, como fomentar la apertura de nuevos mercados, mantenimiento o fortalecimiento de los mercados existentes de acuerdo con las tendencias observadas.