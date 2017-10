Ángel Barranco vincula salir al exterior con el éxito empresarial

"Mi vida siempre ha estado muy ligada a la internacionalización porque he trabajado y he estudiado en el extranjero durante muchos años; soy lo que se puede denominar un empresario tardío porque me convertí en empresario a los 40 años; yo en la universidad siempre pensaba que algún día tendría mi empresa, aunque no tengo antecedentes familiares en este ámbito". Estas son algunas de las claves que ofreció ayer Ángel Barranco, presidente de IDM, el quinto protagonista de 'Una Mañana con...', el programa de formación directiva que ofrece la Fundación Almeriense de Excelencia Empresarial (Faeem).

Ante una treintena de empresarios y directivos, Barranco desgranó su trayectoria hasta llega llegar a formar parte de Agromental y acceder a la presidencia de la compañía. "Siempre hay que perseguir los sueños y experimentar la satisfacción personal de tener tu propia empresa", señaló como uno de sus lemas.

Desde el punto de vista de su sector, el de la industria auxiliar, Barranco ha subrayado que "Almería tiene la gran suerte de disponer del mayor mercado de invernaderos con 35.000 hectáreas, por lo que la presión de exportar es menor que otros sectores. No obstante, hay afirmado que hay que "apostar por la internacionalización de forma planificada y no por razones de urgencia o necesidad; es fundamental salir de la zona confort".

A su juicio, "el cliente es en muchas ocasiones un excelente prescriptor" fruto de haber establecido lo que considera esencial en las relaciones personales: generar confianza y establecer relaciones duraderas. Ello contribuye en buena medida a vender y a que te compren siempre y "cuando tengas un producto competitivo".