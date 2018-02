Aplauden la futura Ley contra la Sequía, pero piden que no penalice a los regantes

Fumata blanca para luchar contra los efectos de la sequía en el campo. Prácticamente desde todos los ámbitos se aplaudió ayer la aprobación de la de la Proposición de Ley contra la Sequía, votada anteayer en el Congreso.

La parlamentaria nacional del PSOE de Almería Sonia Ferrer mostró su satisfacción por la aprobación con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que suponen un beneficio para los agricultores de esta provincia. Los socialistas "hemos conseguido incluir a Almería en el mapa del que el PP quería sacarla", ha destacado la diputada del PSOE quien, ha añadido, que "gracias al trabajo de los socialistas" la futura ley incluirá "criterios solidarios" que distan bastante de los "agravios" del PP hacia los territorios.

La medida favorecerá la desalación, con un precio unitario de 0,30 euros el metro cúbico en España

Así, ha esclarecido Ferrer Tesoro, Almería "no contaba en este Proyecto de Ley de Sequía para el Gobierno de Rajoy" pero, después de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista aprobadas tanto en el Congreso como en el Senado se ha logrado incluir a la provincia y a los agricultores que en ella trabajan como beneficiarios de las medidas. En primer lugar, una de las enmiendas incluidas por el PSOE en la futura Ley ha sido la creación de un Plan de Choque para favorecer la desalación, lo que se traduce en un precio único para todo el territorio nacional de 30 céntimos de euro el metro cúbico de agua desalada.

Dicho plan debería incluir, a juicio de Ferrer Tesoro, una serie de obras que los socialistas reclaman desde hace 5 años para el campo almeriense, como son el arreglo de la desaladora de Cuevas, la ampliación de la desaladora de Carboneras y su conexión con el campo de Tabernas, proyectos contemplados desde 2012 pero guardados "en los cajones del Gobierno del PP", ha criticado. La segunda enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de Sequía ha sido la disminución del número de jornales -de 35 a 20- para que se pueda recibir la prestación agraria respecto a los trabajadores agrarios. En Andalucía y Extremadura se beneficiarán 200.000 trabajadores; 1.000 de ellos almerienses, de las comarcas del Almanzora, Levante y Los Vélez.

Por su parte, Asaja Almería pide a la Junta que no penalice a la agricultura de regadío, no incluya recortes en el uso del agua disponible y priorice la culminación de las obras e infraestructuras que se están realizando para evitar "recortes" al sector agrario. Con la puesta en funcionamiento de las infraestructuras existentes (desaladoras, depuradoras) y culminando las obras que se están llevando a cabo sería suficiente para atajar casi totalmente del déficit hídrico que tenemos, opina Asaja, que critica la inacción, la falta de inversión y de acuerdos entre las diferentes Administraciones, que siguen con su particular "guerra" y vendiendo un "pacto nacional".