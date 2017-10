Biosabor, presentada como caso de éxito en el quinto Congreso AECOC

En el marco del V Congreso de la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) contra el desperdicio alimentario celebrado en Madrid, la productora ecológica almeriense Biosabor fue elegida (previa auditoria), como ejemplo de empresa comprometida y sostenible en la gestión de sus restos alimentarios en cada una de sus fases productivas, llegando a considerarla como empresa de desperdicio alimentario cero.

El encuentro, motivado por la creciente preocupación social por frenar el desperdicio alimentario en los diferentes puntos de su cadena, presentó un rico programa donde destacaron las políticas impulsadas por el parlamento italiano; las estrategias del banco de alimentos de Barcelona y una mesa debate liderada por el sector de la restauración, entre otras.

Biosabor, que cuenta con 300 hectáreas en producción, expuso a través de Ana Molina, responsable del departamento de I+D+i nutrición y salud de Biosabor SAT, la gestión de sus residuos y mermas. Destacó la gestión que la empresa hace de los restos vegetales de sus plantas en los invernaderos hasta convertirlos en aporte orgánico (humus de lombriz) y que se devuelve para enriquecer el suelo de manera ecológica, llegando a ser aproximadamente el 30% de la necesidad nutricional de las plantas. Hasta la segunda línea de negocio que en 2012 inició Biosabor con sus envasados ecológicos de V gama (gazpachos y salmorejos), con un doble provecho: Primero, la utilización de aquel producto fresco de calidad organoléptica y nutricional intacta, con algún defecto estético o de calibre que no permita su venta a grandes cadenas europeas y se transforma en envasado, y en segundo lugar su utilización para estudios en el departamento de Nutrición y salud de la empresa, en el que Biosabor SAT está a la cabeza apostando por la fusión del sector agroalimentario con el sector sanitario, realizando estudios in vitro y ensayos clínicos. A lo largo de toda esta gestión, no se puede olvidar tal y como destacó Molina, la labor social que hace Biosabor, donando aproximadamente el 2% de su producción a comedores sociales, bancos de alimentos, residencias de la tercera edad, etc., y lo que no se puede aprovechar se dona para alimentación animal.

Toda esta optimización en la gestión de su producción y alineación con la generación de residuo cero forma parte de su filosofía, de creación de valor compartido y generar riqueza ambiental, económica y social con cada uno de sus grupos de interés y la sociedad.