Cajamar, seleccionada en materia de transparencia, buen gobierno e integridad

Forética, como coordinador del Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, ha presentado el informe 'Avanzando la agenda de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad en empresas no cotizadas. Guía práctica'.

Este informe recoge y analiza 14 herramientas principales, 7 iniciativas y 36 buenas prácticas de referencia, presentadas por los miembros del Clúster, como claves para desarrollar una agenda de transparencia, buen gobierno e integridad en estas organizaciones.

El clúster crea una guía cuyo fin es la buena gobernanza de las empresas no cotizadas

Grupo Cooperativo Cajamar, una de las empresas líderes del clúster, ha sido seleccionado con tres buenas prácticas, que son: El informe integrado como buena práctica de transparencia; la estructura de gobierno. Órganos y su composición como ejemplo de buen gobierno y el código ético del Grupo Cooperativo Cajamar como ejemplo de integridad.

El Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, compuesto por 48 grandes empresas, analizó durante la presentación del informe, la importancia de centrar una mayor atención en la integración de estos aspectos en las empresas no cotizadas. Tal como destaca el documento presentado, el 99,6% de las empresas españolas son pymes y dentro de las grandes empresas un 96% no cotizan en bolsa, lo que se traduce en un tejido empresarial dominado por empresas no cotizadas. La guía responde además a la evidencia de que el impulso de estas materias por las empresas se traduce en una reducción de riesgos y un aumento de la competitividad. Como destaca Jaime Silos, director de Desarrollo Corporativo de Forética y coordinador del Clúster, "las empresas con mejor calificación en gobierno corporativo aumentan un 3,76% la rentabilidad anual, reduciendo además el riesgo soportado por el inversor en un 1,95%". También pone en valor cómo, "desde el Clúster de Transparencia, Buen Gobierno e Integridad, cuyas empresas representan un 20% del PIB español, se busca, a través de esta Guía, centrar el protagonismo en las empresas no cotizadas para que estén a la vanguardia en buena gobernanza y una gestión transparente".

La presentación sirvió para debatir y analizar las herramientas que han implementado las empresas líderes del Clúster (Aena, Bankia, Grupo Cooperativo Cajamar y Leroy Merlin), para integrar la transparencia, el buen gobierno y la integridad en su gestión.