La Cámara 'ficha' a Cajamar para el impulso agrolimentario en España

La Cámara de España ha puesto en marcha la Comisión Agroalimentaria. Este grupo de trabajo a nivel nacional, del que está al frente el presidente del Grupo Fuertes, Tomás Fuertes, nace, según ha comunicado la institución cameral, con el objetivo de reforzar la competitividad y el prestigio de un sector clave para la economía española y que constituye la principal actividad industrial del país.

Como órgano referente en la reflexión estratégica a largo plazo en sectores productivos de la economía española a través de las comisiones sectoriales y transversales, la Cámara no disponía de un grupo dedicado a la agroalimentación, en cambio sí contaba hasta el momento con comisiones dedicadas al turismo, comercio, energía o internacionalización, entre otras. El grupo recién creado está integrado por representantes de Alimentaria, Cajamar, Danone, El Corte Inglés, FIAB, Freixenet, Fundación Triptolemos, Grupo Matarromera, Heineken, IFEMA, Mercadona, Mercasa, Palex Medical, Universidad Autónoma de Barcelona y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En el caso de la entidad almeriense, su pertenencia a esta comisión se debe a su implicación co este sector, no sólo a nivel de financiación, sino, sobre todo como conocedores y testigos directos de su actividad y por la labor de transferencia de conocimiento que realiza el grupo cooperativo.

El objetivo es reforzar la competitividad y el prestigio de un sector clave en la economía

En la sesión constituyente celebrada el pasado 25 de abril, y a la que asisitió David Uclés por parte de Cajamar, se establecieron las cinco áreas en las que la comisión centrará sus trabajos: internacionalización, innovación, digitalización, sostenibilidad y calidad y seguridad en el sector. Precisamente, en torno a esta última cuestión, Tomás Fuertes, defendió la excelente calidad de los productos españoles e hizo hincapié en la necesidad de mejorar la cultura alimentaria de la sociedad para aumentar el conocimiento sobre las características de los diferentes alimentos y ajustarlos a las necesidades nutricionales de cada persona.

Esta primera reunión sirvió de primera toma de contacto entre todos los integrantes de la comisión, mientras que, en principio, según detalla Uclés, se ha establecido una periodicidad trimestral para la convocatoria de reuniones. La creación de esta comisión pone de relieve la importancia del sector agroalimentario en España, "no era de recibo no tener en cuenta al sector más importante para el PIB español", dice el representante de Cajamar.

En el encuentro, el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, subrayó la potencia de un sector que ha liderado la internacionalización de la economía española, pero señaló como una de sus tareas pendientes la mejora del valor añadido de los productos y la exportación con marca. Por su parte, el director general de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Fernando Burgaz, quien estuvo en la sesión inaugural, insistió en que el aumento del tamaño de las empresas es determinante para mejorar su competitividad.