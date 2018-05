Campaña de sector pesquero andaluz en defensa del arrastre

"El sector está con mucho miedo". Así lo destaca José María Gallart, vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), además de gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), quien ayer, junto a Ignacio López, vicepresidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de la de Motril, anunciaba una serie de medidas que van a tomar en defensa de la pesca de arrastre ante el plan de gestión que prepara el Ministerio de Agricultura y el plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental de Europa, "el primero, un copia y pega del segundo".

La campaña, que arrancaban ayer los pescadores con el nombre Depam (Defensa de la pesca de arrastre sostenible en el Mediterráneo), intentará recabar apoyos de toda la sociedad, presentándola desde a los partidos políticos, a los colegios oficiales hasta los consumidores de los que recogerán firmas en apoyo al sector. Según explicaba Gallart, el mayor lobby de presión que existe a nivel europeo para el desarrollo de la normativa es el ecologista; en este sentido, ejemplifica en Oceana, una organización que, de acuerdo, al sector está haciendo una campaña muy fuerte con datos que no son reales frente a la pesca de arrastre, ya que no se puede comparar la actividad que se hace en esta parte del Mediterráneo con otros lugares, "aquí la actividad no es industrial, es pesca de bajura que afecta a pequeñas y familiares empresas". "El mayor ecologista es el pescador. Como ejemplo, el sector está implicado en la recogida de basura de los mares, incluso antes de que en 2016 se pusiera sobre la mesa este plan", apostillaba el vicepresidente de FAAPE.

A nivel político, el sector y Junta de Andalucía redactaban hace un mes un documento sobre su posicionamiento conjunto sobre el plan propuesto en Europa, que entregaron recientemente a la eurodiputada socialista Clara Aguilera. Éste se entregará también al portavoz de Pesca del PSOE en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el próximo martes y el 30 de mayo a su homólogo en el PP, así también como a C'S.

Por otro lado, el sector pesquero pedirá el respaldo a los distintos ayuntamientos como ya hiciera el de la capital, así como pedirá que se convoque el Consejo Local de Pesca para mostrarle la campaña que están llevando a cabo.

Las federaciones de asociaciones y cofradías pesqueras en Andalucía invitarán también a unir fuerzas al resto de las comunidades del Mediterráneo español afectadas por las normativas planteadas, para ganar fuerza en sus reivindicaciones. Y es que está mucho en juego, básicamente la desaparición de la flota en este área. Según los datos aportados ayer, la flota andaluza de arrastre está compuesta por 92 embarcaciones (48 en Almería) que generan 460 empleos directos (240 en esta provincia) y unos 2.300 indirectos (1.200 en los límites almerienses); además, el valor de las capturas en subasta en las lonjas andaluzas alcanza los 53, 6 millones de euros.

Ignacio López recordaba que cada ordenación pesquera que se ha hecho, "y van siete reglamentos", no ha dado resultado en los caladeros, "sólo ha servido para arrinconar la flota". Los nuevos planes no auguran algo distinto. La norma europea establece, por un lado, un rendimiento máximo sostenible desde la aprobación del plan a 2020, esto se traduce en que si los tiempos corren de acuerdo a lo previsto, la norma entraría en vigor a mediados de 2019, con lo que quedaría medio año para su aplicación. "Para que una embarcación sea rentable debe faenar entre 190 y 210 días, lo que Madrid y Bruselas plantean gira entre 170 y 180 días. También quieren distinguir entre tipos de arrastre para pescado y marisco, algo que no tiene sentido en nuestra zona donde la pesca es multiespecífica, es decir, que igual captura peces que marisco". Otra medida que preocupa al sector es la posibilidad de que la Comisión Europea a través de actos delegados apruebe otras medidas técnicas de conservación. "Pasado el periodo de alegaciones, no sabemos la postura del Gobierno, sólo lo que mostró el secretario de Pesca en el Consejo de Ministros de la UE que alabó la propuesta de la CE, que el sector rechaza".