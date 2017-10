Carmen Ortiz analiza las posibilidades de exportar hortalizas desde el Puerto

El Puerto de Almería ha estado presente, un año más, en Fruit Attraction. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Mari Carmen Ortiz, ha asistido hoy, segundo día del evento hortofrutícola, y ha visitado en primer lugar, el stand de Puertos del Estado, "Ports of Spain" que se presenta bajo el lema 'Connecting the world to fresh food' y donde están instaladas 14 Autoridades Portuarias. Después se reunió con empresas hortícolas de Almería y provincia, así como con compañías del resto de España. También mantuvo una reunión con Unica Group y el consignatario J.Ronco & Cía, para poner en común las ventajas y desventajas que se presentan al exportar frutas y hortalizas desde vía marítima.

"El objetivo de la visita por parte del Puerto a la feria 'Fruit Attraction' no es otro que seguir apostando en barajar las opciones viables para la posible exportación de frutas y hortalizas por el Puerto", explicó Mari Carmen Ortiz.