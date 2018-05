Ceres y Coag piden la erradicación de transgénicos por riesgo de "contagio"

Organismos modificados genéticamente, esos son los transgénicos. Ayer, Ceres Almería, la organización de Mujeres del Medio Rural, con su presidenta Dori Luque a la cabeza, y con el respaldo de Coag, mostró su oposición a los cultivos transgénicos, asimismo realizó un reparto de productos hortícolas para concienciar a los consumidores sobre estos organismos modificados genéticamente.

"Desde Coag y Ceres mantenemos una posición muy nítida en contra de la producción de transgénicos a todos los niveles", insiste Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería. Para la organización agraria existen argumentos de peso para que la legislación sobre transgénicos en España avance tal y como lo ha hecho en países como Francia o Alemania, "países de destino de nuestras hortalizas".

En España se cultiva sólo patata y maíz transgénico, pero no para consumo humano, aún así el rechazo a los productos modificados se da por varios motivos. Góngora expone que los consumidores centroeuropeos sí tienen una conciencia antitransgénicos, "las frutas y hortalizas son hoy por hoy las que más garantías dan de no ser transgénicos porque hay una legislación a nivel comunitario que lo prohibe, pero queremos erradicar la producción de transgénicos en todo el territorio". Y es que, según Coag, España es donde más se está fomentando la producción de transgénicos y preocupa que los centros de investigación en esta línea de multinacionales, como Monsanto o Syngenta, se estén ubicando en España. "Ubicaciones de las cuales el Ministerio de Agricultura no informa al sector agrario, no sabemos dónde se ensaya". Tal y como expone Andrés Góngora, existe un riesgo de contaminación de transgénicos en productos, que puede venir derivada del polen. "En frutas y hortalizas se usan polinizadores y pueden transportar polen transgénico de unos cultivos a otros. Por eso exigimos la erradicación total de la producción de transgénicos en nuestro país. Además no aportan nada al sector agrario". Según Góngora lo único que consiguen las multinacionales con los transgénicos es que los productores tengan una dependencia mayor de sus semillas, "nosotros abogamos porque el mercado de semillas sea lo más abierto posible con más empresas investigando y recuperando semillas tradicionales".