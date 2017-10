Cindy Crawford, icono también del diseño de la mano de Silestone®

Este es el segundo acto en el que Cindy Crawford colabora con la multinacional española, fruto de su papel como embajadora e imagen de la marca Silestone® desde este año. La modelo protagoniza la campaña publicitaria “Tops On Top”, donde deslumbra junto a distintas encimeras creadas con la nueva serie de colores Eternal.

La empresaria y top model internacional Cindy Crawford participó ayer en un exclusivo evento celebrado en el “Cosentino City” de Manhattan (Nueva York), en el marco de la relación que une a la modelo con la firma multinacional española Cosentino. Desde este año, Crawford es imagen y embajadora de la marca Silestone®, líder mundial en la categoría de superficies de cuarzo, protagonizando la espectacular campaña “Tops on Top”.

En esta ocasión, Crawford participó en un interesante coloquio, junto al prestigioso periodista norteamericano Whitney Robinson, Redactor Jefe de ELLE Décor, dónde no sólo repasó su trayectoria vital ligada al mundo de la moda, sino que abordó su experiencia y gustos personales en relación al diseño y la decoración. De esta forma, por ejemplo, contó su intensa colaboración con diseñadores y arquitectos de todo el mundo, o cómo su propio estilo y su vinculación con la moda habían influido a la hora de decorar sus diferentes propiedades, que van desde su espectacular apartamento neoyorkino a sus casas en Malibú, Ontario o México.

“Desde que filmamos la campaña y desde que he visto los diferentes colores de las superficies de Silestone®, la que me ha llamado más la atención, y me ha sorprendido ha sido Marquina. A pesar de que tengo una cocina toda en color blanco (¡con el blanco nunca te equivocas!), pienso que con el precioso color Marquina pondría una nota de personalidad, por ejemplo en la aplicación de una isla de cocina…. Combinandolo con el color Calacatt Gold en las otras encimeras. Me encanta combinar, es como cuando eliges sobre seguro, pero de vez en cuando eliges algo con un poco más de estilo artístico. Pienso probar esta combinación en alguno de nuestros próximos proyectos de diseño”, destacó Cindy Crawford.

Al evento, que fue presidido y conducido por Eduardo Cosentino, Vicepresidente Global de Ventas de Grupo Cosentino y CEO de Cosentino North America, asistieron un grupo seleccionado de prestigiosos arquitectos y diseñadores basados en Nueva York, diferentes clientes de la firma, y representantes de los principales medios de comunicación del mundo del diseño.

“Es un placer contar de nuevo con Cindy Crawford, además en esta ocasión en nuestro Cosentino City de Manhattan, en la ciudad dónde ella es todo un icono. Nuestro showroom es el marco perfecto para este conversatorio, dónde se ha demostrado el binomio ineludible que forman diseño y moda. Como simboliza nuestra marca Silestone®, no se puede entender la decoración y el diseño actuales, sin una visión clara y permanente de las últimas tendencias y las pautas que marca la moda a nivel mundial”, comentó en su introducción Eduardo Cosentino.

Cindy Crawford refuerza así su papel de embajadora de Silestone® a nivel mundial, rol que se plasma a la perfección en la campaña publicitaria “Tops On Top” que ella protagoniza, y que está presente durante este 2017 en las más importantes publicaciones de arquitectura, diseño, decoración, tendencia y moda de todo el mundo. Este acto coincide además con una nueva iconografía de esta campaña estrenada recientemente, dónde con un estilo más “casual” pero con la misma elegancia de siempre, se puede ver a la top model sobre una espectacular encimera de Silestone® elaborada en el icónico color Calacatta Gold. Esta tonalidad pertenece a la colección Eternal de la marca, que es la otra gran protagonista de “Tops on Top”.

Descargar imágenes del acto: https://cosentino.box.com/s/qav97p6ruxqc4u147gdwb3ezw6rkf5u5

Facebook: https://www.facebook.com/SilestonebyCosentino

Twitter: https://twitter.com/Silestone

Instagram: https://www.instagram.com/silestonebycosentino/ Hashtag: #SilestoneTopsOnTop

Silestone® by Cosentino

Silestone® by Cosentino, marca líder mundial en la categoría de superficies de cuarzo, es un material compuesto en más de un 90% de cuarzo natural. Silestone® posee una altísima resistencia a manchas, impactos y rayados, y una baja absorción de líquidos. La superficie Silestone® se fabrica con la innovadora tecnología N-Boost, que facilita su limpieza y mantenimiento diarios y ofrece una gran intensidad en el color y en el brillo. Silestone® se fabrica en más de 90 colores, tres texturas y diversos formatos. Es un material perfecto para su utilización en múltiples aplicaciones de cocinas y baños, así como en laboratorios, hospitales, hoteles, restaurantes y otros usos profesionales. Silestone® ofrece además una serie ecológica denominada Eco Line, compuesta en más del 50% por materiales reciclados. La top model y empresaria Cindy Crawford es embajadora de Silestone® durante los años 2017 y 2018. Desde 2011, Silestone® es patrocinador y proveedor oficial de encimeras de cuarzo en “Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo”.www.silestone.com

http://spain.cosentinonews.com/