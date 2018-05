Coag lleva a Soria su preocupación por la 'no' corrección de errores para la rebaja fiscal

Miembros de la ejecutiva provincial de Coag Almería han mantenido esta semana una primera reunión de trabajo con el nuevo subdelegado de Gobierno en Almería, Luis Francisco Soria. En este encuentro, la organización agraria ha trasladado al subdelegado la intención de continuar trabajando de forma conjunta y en buena armonía como hasta el momento sobre todos los aspectos relacionados con el sector agrario de la provincia.

Durante la reunión, ambos representantes han hablado sobre los aspectos más destacados en los que está trabajando COAG Almería como la titularidad compartida, relaciones laborales o la situación de los robos en el campo, entre otros temas.

No obstante, la organización agraria ha aprovechado para trasladarle a Luis Soria la preocupación de los productores porque el Ministerio de Hacienda aún no ha publicado ninguna corrección de errores sobre los Índices de Rendimiento Neto aplicados al sector agrario y que claramente discrimina a unos productores frente a otros en nuestra provincia. El secretario provincial de Coag Almería, Andrés Góngora, por su parte le ha indicado, en alusión al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que hace unas semanas anunció que se iba a revisar la rebaja fiscal para los productores andaluces y se rectificaría, situación que aún no se ha producido y que preocupa a la Organización Agraria por las fechas en las que se encuentra el periodo para realizar la declaración de la renta.