Coag aplaude a la Junta y critica la falta de apoyo desde el Gobierno

La publicación de las ayudas para recuperar la capacidad productiva de los invernaderos afectados por el tornado ha recibido el aplauso por parte de Coag Almería, que desde el primer minuto se interesó por los daños ocasionados en las explotaciones agrícolas y reivindicó ayudas de carácter urgente para que los productores puedan recuperar cuanto antes su capacidad productiva.

"No son 200 agricultores. Son más de 200 agricultores y las familias que tienen trabajando más los empleos indirectos que se generan los que se han visto afectados por esta catástrofe. Desde el primer momento nos hemos reunido con las Administraciones competentes como los ayuntamientos de la zona, la Delegación de Agricultura o el Subdelegado de Gobierno en Almería así como con diferentes grupos políticos para trasladarles el problema al que había que hacer frente. Tras un mes, solo la Junta de Andalucía ha publicado estas dos ayudas que servirán tanto a los agricultores afectados como a aquéllos que decidan modernizar sus explotaciones agrícolas para hacerlas más fuertes frente adversidades climáticas. En el lado contrapuesto tenemos al Gobierno central que se comprometió a ayudar a los afectados y a día de hoy no ha movido ficha. No ha puesto en marcha ninguna línea de ayuda y lo único que 'prometieron' fue de boquilla durante los días posteriores al siniestro por lo que volvemos a exigirles que cumplan con su palabra y ayuden a estos cientos de familias afectadas", ha indicado Andrés Góngora, Secretario Provincial de Coag Almería.

Desde la Organización Agraria recuerdan que el trámite de cualquier tipo de ayuda no es algo fácil y desde ayer mismo los técnicos de Coag Almería están trabajando para disponer de toda la información y comenzar a dar trámite a los expedientes.