Coag alerta de la continua inestabilidad en los precios hortícolas

A primeros de enero, Coag Almería denunciaba la inestabilidad de precios que la mayoría de hortalizas ha sufrido durante la Navidad, una situación incomprensible teniendo en cuenta la cantidad de pedidos de Navidad o la bajada de temperaturas. Ante esta situación, la organización denuncia que "las comercializadoras de la provincia son meros siervos de las cadenas de distribución. Les permiten comprar a pérdidas cuando disponen de mecanismos de gestión de crisis para regular de forma legal los precios del mercado", asevera Andrés Góngora, secretario provincial de Coag Almería. Esta inestabilidad de precios se está prolongando a lo largo de enero.

El secretario provincial de Coag Almería añade, además, que las pizarras "que no reflejan toda la realidad. Ahora mismo los productores de tomate en casi todas sus variedades así como los de calabacín perciben, con suerte, una media de 30-40 céntimos/kilo. En algunas variedades se puede ver cómo los primeros cortes están entre los 70 y 90 cént./kg. pero es una falacia porque el agricultor suele recibir de los últimos cortes de las cotizaciones. No obstante, y que no se nos olvide, a estos precios hay que desquitar el 12% (de media) que las comercializadoras nos quitan por gestionar nuestro producto".