Coprohníjar proyecta una planta de 10.000 metros para 'eco'

Comprohníjar SCA va como un 'tiro' en ecológico. Su reconversión está siendo exponencial en las últimas tres campañas, algo solo al alcance de la firma con más solera de la comarca de Níjar y que desde sus orígenes, hace algo más de 30 años, siempre ha sido un referente. Ahora lo vuelve a ser. La cooperativa se encuentra en estos momentos en la fase final del diseño de la que será su futura planta de manipulado y confección del producto 'eco' en exclusiva. Unas instalaciones que "contarán con 10.000 metros cuadrados y donde estamos barajando varios terrenos para llevarla a cabo", adelanta Juan Segura, presidente de la firma nijareña.

Su gran apuesta en ecológico llevará a Coprohníjar a crecer un 500% en la superficie destinada a este tipo de cultivo desde que comenzara su reconversión hace ahora tres campañas Actualmente son unas treinta con las que se ha trabajado, y "para la próxima tendremos 100 hectáreas". Un proceso amplio y profundo, a conciencia y adaptándose a las necesidades del mercado. "Con el centenar de hectáreas en ecológico que esperamos alcanzar en la 2018-2019 se traduciría en, prácticamente, un 20% de toda nuestra producción", señala el presidente de la cooperativa en referencia a la producción y comercialización, especialmente de tomate cherry, donde más crece en ecológico.El tomate es su fuerte en distinas variedades y colores. Junto al cherry, también tienen una importante presencia del rama y del pera. En concreto, cuentan con una quincena de variedades distintas de tomate: canario, baby pera choc, corazón de buey, pera rojo plus, cherry rama, negro redondo, amarillo y cherry pera amarillo, larga vida, baby pera naranja, cherry, pera, rama, pera rojo, rama cocktail y trimix.

La gran fuerza de la firma es el tomate cherry en sus distintas variedades y colores

En ecológico, los productos con los que trabaja la compañía nijareña son prácticamente los mismos que los de convencional. Ofertan tomate bio en distintas variedades, e incluso algo de calabacín. Todo ello para satisfacer un nicho de mercado creciente donde los nijareños quieren estar presentes y donde cuentan con el mejor de los sellos de calidad, el que les otorga el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

En cuanto a esta campaña, Juan Segura explica que la cooperativa "está en línea con la 2016-2017. Hemos tenido unas cotizaciones muy constantes durante más tiempo que el pasado curso". Para los socios de Coprohníjar el curso "está yendo medianamente bien, sin tirar cohetes, porque la agricultura es así. Pero en nuestro caso estamos nos mantenemos, ya que hemos tenido unos precios muy constantes durante más tiempo que la pasada campaña, donde hubo un repunte en torno a mitad de enero", analiza el presidente. Sin embargo, en la cooperativa prevalecen los ciclos cortos y para esa fecha habían terminado, entonces hubo muchos de sus productores a los que aquella gran subida no les repercutió. "Luego vino la primavera que no fue tampoco muy buena y eso este año no ha pasado, al menos en otoño no se ha producido porque han sido unas cotizaciones constantes y rentables. Por eso ha habido muchos más socios que se han podido defender mejor que la pasada campaña. Por eso, si me apuran, yo estoy más contento que la pasada campaña".