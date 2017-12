"Espero que todas las organizaciones se integren dentro de Hortiespaña"

Hija y nieta de agricultores, ingeniero Técnico Agrícola, secretaria general de UPA y vicepresidenta de Hortiespaña, Francisca Iglesias considera fundamental dar visibilidad al trabajo "silencioso" de la mujer en el sector hortofrutícola, donde el 50% del trabajo de las explotaciones hortícolas lo realizan mujeres.Así lo asegura en una entrevista concedida a la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal), recogida en la própia página web de esta organización.

Para la representante de esta organización, "la mayoría de las mujeres también estamos cansadas de escuchar que no queremos ocupar cargos y que eso nos lo diga un hombre. Pero ¿se nos pregunta si queremos hacerlo? Tendrán que darnos la opción de ver si queremos o no. Como digo esto es en la representatividad pero en el trabajo sí está claro que es el 50%".

Asegura que esta situación de la mujer en el sector no es un problema endógeno y que ocurre en la mayoría de sectores económicos. En este sentido, para que su papel sea más visible, ve necesario, primero que toda la sociedad tenga en cuenta que hay una Ley de Igualdad y que esa ley hay que respetarla. En este sector y en muchos, las mujeres necesitan también referentes y al estar tan pocas mujeres en puestos de responsabilidad crea muy pocos referentes. Pasamos como si fuésemos secundarias y hay mujeres que son muy importantes a la hora de tomar decisiones. En Andalucía tenemos un problema con la Ley de Titularidad Compartida y con el registro. En nuestra comunidad, a diferencia de otras, no tenemos registro y para nuestro consejero de Agricultura esto no es importante. Pero para las mujeres supone un paso muy relevante. Si no hay registro ¿cómo va a haber solicitudes? Es importante que se visualice el trabajo de la mujer en el sector hortícola porque es un trabajo silencioso sumergido bajo el plástico".

En cuanto al estado de salud del que goza el sector en estos momentos, Iglesias lo ve con muchísimas posibilidades, pero también considera que " hemos desperdiciado mucho el tiempo, en lugar de centrarnos en cuestiones que son necesarias y que están pendientes. Siempre lo he visto como un sector de futuro porque evoluciona y no es estanco. Es dinámico y necesita dinamismo también desde las Administraciones. Haciendo las cosas bien desde abajo hacia arriba podemos vivir dignamente de la agricultura bajo plástico".

Las interprofesionales son fundamentales para Francisca Iglesias, pues "todos los sectores se están estructurando en interprofesionales porque es la mesa de trabajo idónea donde puede hablar todo el sector, desde el productor hasta el comercializador, y a mí me gustaría que también estuviera la distribución especialmente la europea porque dependemos mucho de las cadenas. Todos juntos hablando podríamos solucionar los problemas que tenemos de forma más fácil sin crear conflictos y controversias que lo único que perjudican es a los agricultores".

Ve en las interprofesionales un canal directo en la relación con el Ministerio a la hora de debatir sobre los problemas. "Cuando hay un problema de la leche no se reúne con las tres organizaciones agrarias, va la Interprofesional de la leche. Lo que no entiendo es por qué hay organizaciones que están en unas interprofesionales y en otras no. Creo que es un problema interno de ellos, de perder protagonismo individual con respecto a un bien común. El problema de que solo esté UPA en la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas es ese".

Así, Iglesias espera que el resto de organizaciones entren, "porque no tenemos ningún inconveniente ni vamos a poner ningún impedimento. La horticultura bajo invernadero es un sector tan trascendental que no se merecen nuestros agricultores ni nuestras empresas está situación. Somos un sector muy importante para la economía de Andalucía y de España, y como tal se nos tiene que tener en cuenta y se nos tiene que hacer valer. Los agricultores por sí solos no nos podemos hacer valer, necesitamos de una entidad mayor y esta entidad para mí ahora mismo es la interprofesional".