'Exigrup' asegura cumplir la ley con las firmas Exigrup Confort y J. Guerrero

Tras la publicación la pasada semana en este diario de una información sobre la firma Exigrup Viajes, representada por Juan Guerrero, que se saltaba las medidas cautelares establecidas por un juzgado de Murcia tras la demanda por parte de Comercial Aznar Zamora por utilizar su marca, el abogado de la primera puntualiza que no es exacto.

En este sentido, el letrado señala que Comercial Aznar Zamora interpuso tres demandas a Exigrup Viajes, Exigrup J. Guerrero y Exigrup Confort, respectivamente, y dentro de cada procedimiento se realizó la correspondiente pieza de adopción de medidas cautelares. Mientras que en el primer caso se dictó un auto de cese del uso de esta denominación, en los otros dos casos resultó ser desestimatorio para Comercial Aznar Zamora, es decir, no se admitieron sus solicitudes de medidas cautelares. En esta línea, se fundamenta que si bien la marca Exigrup fue registrada por Comercial Aznar Zamora en 2006, Exigrup J. Guerrero la utilizaba en su denominación social desde 2001, por lo que la parte de ésta última pone en duda el perjuicio en la imagen para la otra mercantil.

El letrado de Guerrero dice que sólo para una empresa se admitieron medidas cautelares

El abogado que representa a Juan Guerrero expone que la diferencia de las resoluciones judiciales radica en la comunicación de los autos. En el caso de los correspondientes a los procedimientos relativos a Exigrup J. Guerrero y Exigrup Confort, fueron notificados por correo en el domicilio legal del representante de sociedad, en el caso del correspondiente a Exigrup Viajes se hizo a través de sede electrónica y Juan Guerrero no tenía habilitada la firma digital por lo que, según el abogado, nunca pudo recibirla sin posibilidad de oponerse a la demanda.

Tras estos argumentos, la parte de Juan Guerrero afirma que no se está actuando a través de Exigrup Viajes, sino de acuerdo a la ley por medio de su empresa Exigrup J. Guerrero y de la empresa en la que es apoderado, y no representante legal, Exigrup Confort. En este sentido, y haciendo referencia al acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para llevar al municipio más de 6.000 turistas en estos días, en el comunicado remitido por el Consistorio se habla sólo de Exigrup, no de Exigrup Viajes, como recuerda el abogado de Guerrero. Así en la publicidad del viaje a Roquetas se puede leer que la organización técnica del mismo corre a cargo de Exigrup Confort.