Expertos en Penal insisten en la implementación del plan de prevención de delitos

Una respuesta actual al Código Penal, de gran importancia para prevenir delitos o eximir de responsabilidad a la empresa. Sobre ella, el Compliance, se centraba ayer la primera jornada de 'Responsabilidad Penal de la Empresa', organizada por Lex&Compliance Abogados, con la colaboración de PITA, la Cámara, Asempal, European Quality Assurance (EQA) y La Ley (Grupo Wolter Kluwer), que reunió en el Parque Científico-Tecnológico de Almería a más de 200 empresarios, abogados, estudiantes de Derecho, consultores y auditores, entre otros, de Almería y fuera de la provincia.

Con la reforma del Código Penal en 2010, se introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, norma que da un salto mayor en 2015, cuando se desarrolló su contenido. Así se plantea la necesidad para las empresas de diseñar e implantar sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos que puedan acarrear la responsabilidad penal de la empresa.

Un programa bien implementado y eficaz es causa de exención de responsabilidad penal

Como explica Pedro Maldonado, abogado experto en 'Compliance' y socio director del Área Penal de Lex&Compliance, si bien no existe todavía obligación de tener un programa de cumplimiento normativo penal que recoja el plan de prevención, de no contar con el mismo, puede tener graves consecuencias para una mercantil. El papel de los abogados en esta tarea, a grandes rasgos, se basa, según Maldonado, en analizar una empresa, los riesgos de su actividad y aconsejar una serie de medidas de protocolo efectivo, aunque esto no es suficiente si no hay una labor continua de seguimiento. "Si una empresa tiene bien implementado este programa de cumplimiento normativo penal siendo eficaz, es causa de exención de la responsabilidad penal, otra cosa es que cuente con él pero no tenga una práctica real, en este caso no es eximente". El abogado insiste en que las empresas almerienses tienen que asumir esta situación novedosa, "tenemos conocimiento de imputaciones fuera de la provincia y también ya de alguna aquí de responsabilidad penal a la persona jurídica. El tejido empresarial está tomando conciencia desde el último año".

Uno de los pilares de la prevención de actos delictivos es la trazabilidad. En esta línea se pronuncia Iñigo Ortiz de Urbina, profesor y abogado, quien fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, asesor del exministro de Justicia Francisco Caamaño y quien ha representado a España en diversas ocasiones ante la ONU, la Unión Europea y el Consejo de Europa. "Lo primero que hay que hacer en un programa de cumplimiento es tener un sistema de gestión para poder trazar la toma de decisiones. No puedes asegurar que una persona que trabaje para ti no pueda cometer un delito, pero sí puedes reducirlo con medidas de prevención". Como comenta De Ortiz de Urbina, existe un hecho de conexión, primero tiene que haber una persona física que cometa el delito y si es empleado de persona jurídica a ésta se le pide explicación; el justificar con un plan de prevención implementado y actualizado puede liberar a la empresa. "Las grandes empresas en España ya tienen implantado este programa de cumplimiento y exigen a su vez a sus proveedores tenerlo".

Si para todas las firmas con un importante volumen de personal es necesario este programa, en la provincia almeriense, por su carácter exportador, sobre todo debido al sector del agro y su industria auxiliar así como al de la piedra natural, su incidencia es mayor, "porque estamos abiertos al mundo", explica Pedro Maldonado. Y es que, cada vez más, la empresas tienen en cuenta que, como decía Ortiz de Urbina, sus proveedores tengan implantado el programa.

La jornada de Lex&Compliance, organizada ayer, se dividió en dos paneles y cuatro ponencias. En el encuentro se abordó la inmersión en la responsabilidad penal de la persona jurídica, la necesidad de contar con programas de riesgos penales, se dibujó una panorámica actual de Compliance en España y la incidencia de la Norma Une Iso 19601, la importancia de contar con un Canal Ético y la incidencia de las certificaciones y auditorías de tercera parte en el sistema de prevención de delitos. La directora general del PITA, Trinidad Cabeo, actuó de anfitriona de este evento, que forma parte del plan de dinamización de este año donde se trabaja por fomentar la cooperación empresarial y la transferencia de conocimiento, tanto entre las empresas instaladas en el parque como en todas las que están en su entorno más cercano. "Está en nuestra base acoger este tipo de jornadas que fomentan el intercambio de experiencias".