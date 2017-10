Femago presenta preconcurso de acreedores y busca 'oxígeno'

La compañía almeriense Femago, perteneciente al grupo que lleva el mismo nombre, se encuentra en plena encrucijada. La semana pasada ha presentado el preconcurso de acreedores, lo que significa que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda que mantiene con ellos. Los principales acreedores son Cajamar y Banco Popular, este último, en plena fase de integración en el seno de Banco Santander.

Según ha podido conocer este diario, el montante de la deuda asciende a varias decenas de millones de euros, aunque no ha trascendido la cifra que Femago está tratando de refinanciar. La empresa, por su parte, mantiene que ha iniciado el procedimiento para presentar el preconcurso, aunque asegura que aún no lo ha hecho efectivo. Se abre ahora un periodo de tres meses para que la compañía almeriense pueda lograr un acuerdo de reestructuración de la deuda y evitar así el concurso de acreedores. Una vez finalizado este periodo, si no se logra el convenio, la empresa tiene otro mes para presentar al juzgado la solicitud de declaración de concurso.

Mientras tanto, más de 200 trabajadores se encuentran afectados por esta situación, principalmente, los del manipulado especializado en la exportación de Femago, que no se está llevando a cabo, señalan desde UGT, e indican que el principal centro de trabajo afectado es Uniagro-Femago, ubicado en el Polígono de La Redonda, en El Ejido. Afirman que la empresa ha comunicado que no tiene dinero para los agricultores y, por eso, no llevan género, además de que se adeudan numerosas nóminas.