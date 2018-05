"éramos pocos y parió la abuela". Así reza el refranero español en referencia a que si algo puede salir mal, saldrá peor. Sin embargo, no es el agricultor almeriense, emprendedor por naturaleza, un pesimista. Más bien todo lo contrario. Por eso, desde ayer, y a pesar de los graves daños que ha ocasionado la granizada que cayó este martes en buena parte del Poniente almeriense, los productores se aferran más a otro refrán, el que dice: "A mal tiempo, buena cara".

No les queda otro remedio, por otra parte, pues están acostumbrados a luchar contra las vicisitudes propias de su gremio y se exponen cada año a la espada de Damocles del clima, que dicta sentencia a favor, cuando el frío en Europa provoca un auge de los precios en origen, mientras que supone una auténtica condena cuando se alarga el verano y las cotizaciones no acompañan.

4Millones de euros. Es la cifra de daños estimada teniendo en cuenta solo las estructurasEs prioritario que los damnificados acudan a la OCA de La Mojonera a declarar los daños

En esta ocasión, sin embargo, se ha dado una situación atípica, pues a pesar del frío que se había registrado en las principales zonas competidoras, los precios no han acompañado, de ahí las denuncias constantes que han venido realizando las organizaciones agrarias, hasta el punto de que Coag Almería presentó el pasado mes de diciembre una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por entender que las cotizaciones no se ajustaban a la situación de los mercados, pues se situaban más bajas de lo que deberían.

Ahora 'llueve sobre mojado'. O más bien 'graniza sobre mojado'. El pedrisco que cayó este martes va arrojando ya los datos correspondientes a las estimaciones de daños por parte de las autoridades y las organizaciones agrarias. Más de 40 hectáreas, en concreto, 44, han sido las damnificadas entre los términos municipales afectados, esto es, El Ejido, La Mojonera y Vícar.

Según los cálculos de Coag, Asaja, así como de los correspondientes ayuntamientos de cada municipio afectado, estas son las cifras: en El Ejido, 17 hectáreas; en La Mojonera, 15; y en Vícar, 12.

Según las estimaciones de los agricultores, cada metro cuadrado de estructura bajo plástico conlleva una inversión de entre 9 y 10 euros por metro cuadrado, lo que supone que los daños están valorados en una cifra de entre 4 y 4,5 millones de euros, solamente teniendo en cuenta las estructuras; a lo que hay que añadir los cultivos bajo los invernaderos que se han venido abajo y cuya producción ya no se podrá recuperar para la comercialización, con el consiguiente daño añadido por tener que cerrar la campaña antes de tiempo, así como la problemática añadida de la planificación de la siguiente. Y es que, hasta que no se realicen los trámites correspondientes, no se pueden levantar las estructuras para organizar el curso agrícola que viene.

Desde la Delegación Territorial de Agricultura, su delegado, José Manuel Ortiz, que ayer visitó algunas de las principales zonas afectadas, acompañado por los alcaldes de La Mojonera y Vícar, José Miguel Hernández y Antonio Bonilla, respectivamente, y por el concejal de Agricultura de El Ejido, Manuel Gómez, dijo que "es prioritario atender las demandas de los afectados y ofrecer información de los trámites que deben seguir". "Es urgente que los agricultores se acerquen a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de La Mojonera para realizar una declaración de daños y que se pueda emitir un informe ya que es necesario hacer una valoración previa para conocer el alcance de los mismos", indicó. Durante la visita, el delegado de Agricultura se refirió "a la importancia de contratar un seguro agrario que ayude a afrontar desastres como los acontecidos".

Desde el Ayuntamiento de El Ejido, el alcalde, Francisco Góngora, y el concejal de Agricultura, Manuel Gómez, recorrieron las fincas que se han visto afectadas, ubicadas en el Paraje de Las Palmerillas, donde conversaron con algunos de los damnificados.

Francisco Góngora detalló que "se trata de invernaderos en producción de tomate, pepino, pimiento, berenjena y sandía, que pertenecen a diez propietarios diferentes, cuyas estructuras han caído por completo al suelo por el peso del granizo".

El Ayuntamiento ha habilitado desde primera hora de la mañana la Oficina Técnica para atender a todos estos agricultores perjudicados para la elaboración del correspondiente informe de daños de cara a futuras ayudas.

El regidor recordó la importancia de que "los agricultores contraten los seguros para proteger y garantizar tanto las estructuras como las cosechas ante situaciones de adversidad climatológica o enfermedad de los cultivos".

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, mantuvo ya desde el martes por la tarde un estrecho contacto con el consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez, para que se puedan evaluar cuanto antes los daños y estudiar la posibilidad de que los afectados puedan acogerse a las ayudas similares a las que se aprobaron hace unos meses como consecuencia del temporal de viento que afectó a la comarca el día de Reyes, incluidos algunos invernaderos de La Mojonera.

Esta es la segunda vez en lo que va de temporada que Vícar se ve afectado por las inclemencias del tiempo, tras el tornado registrado meses atrás, que dio al traste con numerosas cosechas, recuerdan desde este municipio. El martes, la zona más afectada dentro del término municipal de Vícar fue la de Los Suizos y Pozo San José, donde han sido decenas de invernaderos los que se han desplomado como consecuencia de la intensa granizada.