'Gresca' entre Feral y la Comunidad de Usuarios de Níjar por el agua desalada

El agua. Siempre el agua. Tan necesario para la vida y, por supuesto, para la economía almeriense, pues supone la principal materia prima para la agricultura, el motor de la provincia que genera, directa e indirectamente, el 40% del Producto Interior Bruto almeriense.

Los comuneros Juan Manuel Morillas y Juan Espinosa, asociados de la Federación de Regantes de Almería (Feral), además de ser dos de los fundadores de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar (CUCN), criticaron ayer la posibilidad de que se ponga en servicio la desaladora privada de Rambla Morales, pues "consideran innecesaria la existencia en la comarca de una segunda fuente de producción de agua desalada para riego", aseguran mediante un comunicado emitido a través de Feral.

La CUCN celebrará su asamblea el 2 de junio, en la que se hablará de Rambla Morales

Ambos usuarios afirman que tras conocerse que la CUCN ha iniciado negociaciones con CaixaBank para adquirir la desaladora de Rambla Morales, abandonada desde que finalizó su construcción hace más de diez años, "no existe suficiente demanda de agua desalada para respaldar objetivamente esas negociaciones. "Actualmente, no se consumen los 27 hectómetros cúbicos de agua de Carboneras que tenemos conveniados con Acuamed, por lo que es insólito estar pensando en contar con una segunda desaladora", asegura Juan Espinosa. En este sentido, los asociados a Feral expresan su total desacuerdo con el proyecto y rechazan que sea la CUCN la promotora del mismo, ya que "el fin social de la CUCN no es otro que distribuir el agua desalada de Carboneras en las mejores condiciones para los regantes, por lo que tenemos serias dudas de que sea lícito y legal gestionar otras fuentes de agua", añade Espinosa.

El presidente de la CUCN, Antonio López, por su parte, cree que el debate es sano y cada uno puede dar su opinión. Lo que lamenta es el posicionamiento de Feral en este asunto, respaldando a estos dos comuneros, mientras que su postura es diametralmente opuesta, y así ha venido dejando constancia de ello desde hace años, en su listado de reivindicaciones, a través de la Mesa del Agua.

Morillas y Espinosa reprochan al presidente de la CUCN que no haya informado en asamblea de las negociaciones mantenidas con CaixaBank ni del proyecto para construir un parque solar con el que supuestamente abaratar el precio del agua. A este respecto, Antonio López recuerda que la iniciativa ya se presentó a los socios en el Informe de Gestión que se expuso en la última asamblea, celebrada el 10 de junio de 2017, en la que fue reelegido al frente de la comunidad de regantes nijareña.