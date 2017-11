Grupo AN gana un 31% en kilos de hortícolas gracias a Unica Group

La cooperativa de segundo grado navarra ha presentado sus datos en la Asamblea General el pasado 24 de noviembre, y ha mostrado un incremento en el volumen comercializado de frutas y hortalizas de un 31%, hasta un total de 657 millones de kilos, gracias a la aportación de la entidad almeriense. En el actual ejercicio se están integrando en Unica Fresh (51% del Grupo AN)todos los clientes del mercado de frutas y hortalizas de fresco de Unica Group (mayor exportadora de verduras de España con 250 millones de euros de facturación) y de AN. Al integrarse Unica Group en el Grupo AN, el crecimiento en facturación será muy importante el próximo año, aunque no tendrá correlación con los resultados porque se trata de dotarse de todas las herramientas empresariales y estructuras comerciales para vender mejor los productos de los socios, a los que se traslada lo conseguido en la liquidación, de manera que ahora tienen acceso sus frutas y hortalizas a todos los mercados dentro de la cooperativa: fresco nacional e internacional desde Unica Fresh.

Más de 872 millones de euros de facturación y 1.603 trabajadores

La cifra de negocio del Grupo An, con una facturación de 872,27 millones de euros, de los que 803 millones están consolidados en balance, aumenta un 13,8% y el empleo crece un 5,51% al cerrarse el ejercicio con 1.603 trabajadores. Al crecimiento del Grupo AN se añade el empleo indirecto que generan en el medio rural las industrias propias, además del que tienen las cooperativas socias en sus respectivas localidades -no menos de 900 trabajadores más en este segundo caso-. El beneficio neto consolidado también crece hasta los 8,51 millones de euros. Como retos inmediatos el Grupo AN mantiene siempre la premisa básica de la seguridad comercial, la consolidación del trabajo en las nuevas zonas donde se han incorporado cooperativas, como Castilla, Extremadura, Andalucía y Murcia.