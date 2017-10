Hortiespaña 'redescubre' al mundo todas las bondades del invernadero

En un acto ante más de 300 profesionales y medios, y con la participación por parte del Ministerio de Agricultura de su director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, la Interprofesional Española de Frutas y Hortalizas (Hortiespaña) presentó el miércoles por primera vez en Madrid, dentro del marco de la feria Fruit Attraction, la campaña "Cultivos de invernadero" para dar a conocer el contenido de esta campaña a todo el conjunto de la sociedad y, muy especialmente, a todos los agentes implicados en la cadena de valor del producto.

En palabras de su presidente, Francisco Góngora, "en julio pasado hemos lanzado la campaña de puesta en valor de los cultivos de invernadero bajo el lema 'Lo natural es proteger lo que más importa', con la pretensión de llegar al consumidor y transmitirles las bondades y cualidades de las frutas y hortalizas, que se cultivan bajo invernadero en el sureste español, y el valor del modelo de producción de este Sector que es referencia a nivel mundial".

Mateo Blay, presidente de AGR y experto en marketing sectorial alimentario destacó que "lo único que estamos haciendo con esta campaña es hacer que el consumidor valore muchos aspectos inherentes al cultivo bajo invernadero que, por desconocerlos, se han creado falsas creencias y no es capaz de apreciarlos".

El momento más emotivo lo protagonizó el ex embajador de España, Inocencio Arias, al recordar que no hace mucho tiempo cuando "no podía hablar de mi tierra más allá de las uvas o las películas del Oeste. Hoy presumo de la huerta de Europa, y de un sistema de producción que es modelo de trabajo eficiente, respetuoso con el medio ambiente y comprometido con la sostenibilidad. Con todo ello, hoy podemos defender con orgullo que en Andalucía somos más que toros, fiesta y juerga, porque hemos demostrado que podemos ser fiesta y toros, pero también un modelo de trabajo eficiente y concienzudo, como cada día demuestran el sudor y esfuerzo de casi 20.000 agricultores".