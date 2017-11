Imaginar Project y Winvestify de El Cable presentan sus proyectos a 50 inversores

Winvestify e Imaginar Project, dos de las empresas almerienses de El Cable, han participado en el 'Investor Day' de Andalucía Open Future junto a otras 10 firmas alojadas en El Cubo de Sevilla y La Farola de Málaga, las 12 mejores startups aceleradas por este programa impulsado por la Junta de Andalucía y Telefónica. Han tenido la oportunidad de presentar sus proyectos ante más de 50 inversores de ámbito nacional e internacional y fondos de capital institucionales y corporativos que buscan oportunidades de inversión.

Winvestify es una plataforma para la gestión de inversiones en plataformas de crowdlending, e Imaginar Project es una empresa de realidad virtual y realidad aumentada aplicada al sector de los juegos educativos. Las startups participantes han sido elegidas por directores y mentores de la iniciativa en base a tres criterios fundamentales: ser empresas ya constituidas, que ya están facturando y, por tanto, cuentan con un modelo de negocio validado, y por tener regulada la relación entre los socios, permitiendo la entrada de inversión externa. Provienen de diferentes sectores con amplio potencial económico como los videojuegos, la realidad virtual y la realidad aumentada, tecnología aplicada al sector bancario y financiero (fintech), reparto o entrega de productos a domicilio, plataformas y software como servicio y telecomunicaciones.

Cada firma necesita entre 150.000 y 2 millones para sacar sus proyectos adelante

Durante la jornada se han realizado más de cuarenta reuniones one to one entre emprendedores e inversores que han servido para profundizar en las oportunidades de cada negocio y en las que las empresas esperan encontrar la inversión que necesitan para sacar sus proyectos adelante, cantidad que oscila desde los 150.000 hasta los dos millones de euros.

El objetivo de Andalucía Open Future es convertirse en una oportunidad de acelerar de manera significativa la creación de empleo y el desarrollo económico en la comunidad. Actualmente, 35 empresas están alojadas en los espacios de crowdworking.

Las empresas interesadas en participar en la iniciativa, tienen hasta el 28 de noviembre para presentarse al "RetoAOF" y formar parte de este programa de emprendimiento.