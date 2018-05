Jornada del Ifapa sobre los avances en I+D del proyecto Fertinnowa

El Ifapa participa en el Proyecto Europeo 'Fertinnowa' ('Transfer of innovative techniques for sustainable water use in fertigated crops'), cuyo objetivo principal es la creación de la Red Temática Fertinnowa para recoger, intercambiar, mostrar y transferir soluciones innovadoras en el manejo de agua y los fertilizantes para mejorar su eficiencia, además de reducir los impactos ambientales producidos en cultivos hortofrutícolas y ornamentales con fertirriego.

El centro que posee el Ifapa en La Mojonera celebra hoy la jornada 'Uso sostenible del agua y los fertilizantes en cultivos hortícolas en sustrato. Reducción del impacto ambiental por efluentes en cultivos en sustrato', en la que se presentará el Compendio de Fertirrigación que se ha elaborado con la información recogida por los integrantes del proyecto: 23 grupos de I+D de ámbito internacional, empresas privadas y productores de un total de diez países diferentes.