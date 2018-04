La Junta Central de Usuarios del Poniente reclama que las autopistas ferroviarias lleguen hasta Almería

La Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense (JCUAPA) considera que la competitividad del modelo agrícola de la provincia de Almería está en juego si la exportación de frutas y hortalizas no cuenta con acceso directo a las modernas autopistas ferroviarias. En este sentido, JCUAPA reclama al Ministerio de Fomento que las autopistas ferroviarias lleguen hasta Almería, que es la primera provincia española en exportación de hortalizas y, por tanto, debe contar con una plataforma logística que permita cuanto antes la implantación del transporte intermodal y la conexión ferroviaria directa con los mercados europeos a través del Corredor Mediterráneo.

Los regantes del Poniente almeriense han sido pioneros en la búsqueda de soluciones para garantizar el abastecimiento de agua para riego, preservando las aguas subterráneas y facilitando la recuperación de los acuíferos que están en malas condiciones. “Con nuestro plan de recuperación, hacemos posible con el esfuerzo colectivo de todos los regantes que el modelo agrícola no se derrumbe por falta de agua, por tanto no podemos consentir que la exportación de frutas y hortalizas se caiga por no tener la logística adecuada”, explica Manuel García Quero, presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente Almeriense.

“Si estamos en disposición de vencer nuestra sequía estructural y garantizar el futuro de la producción, el sector hortofrutícola almeriense debe recibir el apoyo público necesario para vencer la actual dependencia del transporte por carretera y tener la moderna logística que se merece”, añade García Quero.

Hasta 200 millones de euros de ahorro

Según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la provincia de Almería exportó durante la campaña pasada un total de 2.505.790 toneladas de frutas y hortalizas, cultivadas en 55.179 hectáreas de agricultura bajo abrigo y al aire libre. El transporte de frutas y hortalizas por tren supondría un ahorro de hasta 0,08 euros por kilo. En consecuencia, la implantación de las autopistas ferroviarias permitiría al sector exportador ahorrar más de 200 millones de euros por campaña en costes de transporte. “La utilización del ferrocarril para la exportación de frutas y hortalizas no es una opción para Almería, sino una necesidad ineludible si no queremos perder nuestro posicionamiento en los mercados”, añade el presidente de la JCUAPA. “Gestión eficiente del agua, transporte sostenible y producción sin residuos químicos deben ser los tres pilares para garantizar la competitividad del sector hortofrutícola almeriense, y el Ministerio de Fomento debe atender las necesidades del modelo agrícola almeriense con el mismo interés que atiende las de Murcia y las de otras regiones productoras”, según el presidente de JCUAPA.

La JCUAPA es una corporación de derecho público al amparo de la Ley de Aguas de Andalucía, que representa actualmente a casi 20.000 hectáreas de regadío y al abastecimiento de agua en ocho poblaciones (Almería, El Ejido, Vícar, Balanegra, Enix, Dalías, Roquetas de Mar y La Mojonera).