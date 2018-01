La Junta exige al Ministerio el plan de pesca en el Mediterráneo

Las paradas temporales con subvención están en el aire

Otro asunto que trataba ayer la directora general de Pesca con el sector fue el relativo a la posibilidad o no de establecer paradas temporales para este año en el Mediterráneo, "el pasado año el sector no quiso paradas subvencionadas, se autorreguló y quiero conocer su intención este año para comunicarlo al Ministerio y nos transfiera el dinero. Hay que recordar que el Ministerio, a través de los fondos europeos, es el que subvenciona e impone sus condiciones". El 2 de octubre la Conferencia Sectorial de Pesca establecía el calendario de paradas si bien la transferencia de financiación aún no se ha definido y la primera parada es abril con el arrastre, "si no nos transfiere dinero antes del 1 de abril la Junta no podrá sacar las ayudas". Hay que tener en cuenta que la modificación del Real Decreto del Mapama sobre este tema dejó satisfecho al sector a medias.