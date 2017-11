La Junta paga 161 millones en ayudas a las OPFH de Almería entre 2013 y 2016

En este sentido, el consejero recordaba que la Junta de Andalucía ha abierto el camino para que los productores que comercializan a través de alhóndigas puedan constituirse como OPFH "y así acceder a los fondos europeos". Se trata de una demanda histórica de un porcentaje importante de los productores en Almería, que no podían acceder a los fondos europeos operativos por no formar parte de los organizaciones de productores, sino que directamente comercializaban a través de las alhóndigas.

Urge al Gobierno las obras de Interés General del Estado frente a la sequía

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, pedía ayer al Gobierno central que acometa las obras de Interés General del Estado como la depuradora de El Ejido, de Adra y Roquetas, así como la desaladora del Almanzora, que son muy necesarias en la provincia de Almería para paliar el déficit hídrico de la zona y los 170 hectómetros cúbicos que se necesitan. El consejero criticaba que el Gobierno no ha estado diciendo la verdad y lo que Almería no necesita es que "sigan pasando la pelota de unos a otros". En concreto sobre la desaladora del Almanzora, Sánchez Haro señalaba que desde 2012 hasta ahora se ha podido actuar y no se ha hecho absolutamente nada. "Ha estado con mentiras, diciendo que estaba en zona inundable cuando Acuamed ha señalado que no es verdad", apuntaba el consejero, quien reclamaba al Gobierno que actúe de "inmediato" sobre este tipo de infraestructuras que son obras de Interés General del Estado.