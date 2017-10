La Junta prevé en sus presupuestos una partida para el estudio de viabilidad de una desaladora en Cuevas

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha previsto en su presupuesto de 2018 una inversión de 60.000 euros para la realización de un estudio de viabilidad para la construcción de una desaladora en la zona de Cuevas de Almanzora (Almería), una alternativa que no está prevista en los Planes Hidrológicos de las cuencas intracomunitarias. Con esta iniciativa la Junta avanza en su búsqueda para buscar soluciones a la escasez de recursos hídricos en la comarca.

La Junta ha decidido esta iniciativa haciéndose eco de las demandas de los agricultores y ante la falta de determinación del gobierno central para acometer las obras de desalación declaradas de interés general del Estado que no pone en marcha.

En estos momentos se desalan en Andalucía 44 hm3 y se tiene previsto que en el horizonte 2027 se pueda alcanzar 244 hm3 de recursos con ese origen, siempre que se incentive la utilización de esas infraestructuras. Cabe destacar que las fuentes no convencionales de recursos hídricos como la desalación, la desalobración o la reutilización de aguas residuales juegan un papel fundamental en los territorios donde no hay recursos convencionales embalsados o subterráneos. No en vano, entre las prioridades que marca la política europea, el uso de los recursos hídricos no convencionales, como las aguas desaladas y regeneradas, forman parte de la solución ante la escasez del líquido elemento.

En las Demarcaciones Hidrográficas gestionadas por la Junta de Andalucía se están reutilizando en la actualidad en torno a 32 hectómetros cúbicos anuales de aguas residuales depuradas, de los cuales más de la mitad corresponde al ámbito territorial de la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas.