La Junta reclama al Gobierno que "cumpla su ley" por el agua

El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido de nuevo al Gobierno central que "cumpla la ley que ellos mismos han aprobado" de medidas contra la sequía, que abre la puerta a la posibilidad de bonificar el coste del agua desalada para que su precio no exceda de 30 céntimos el metro cúbico, algo que ya se hace en Murcia y Alicante pero de lo que no se beneficia Andalucía. "Para los que compiten contra nuestros agricultores, sí se bonifica el agua desalada; para los agricultores andaluces, no", ha criticado Sánchez Haro, quien ha lamentado que la propia ley se marca el objetivo de "establecer con carácter urgente un plan de choque de la desalación para un Mediterráneo sin sed", pero que a la hora de la verdad parece que "el Mediterráneo para Mariano Rajoy empieza en Murcia".

En esta línea, ha lamentado que el Ejecutivo central "ha dejado sin efecto y sin presupuesto" su propia ley, pese a que tiene pendientes de ejecutar en Andalucía numerosas obras hidráulicas que son de su competencia, ya que están incluidas en el Plan Hidrológica Nacional. Estos proyectos ni tan siquiera cuentan todavía con partida presupuestaria, pese a que se trata de inversiones que requieren "cientos de millones de euros".