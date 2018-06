La Junta tiene voluntad de arreglar el muelle carbonero en un plan de emergencia sin fecha

A expensas de que los técnicos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía realicen la consultoría sobre el muelle quebrantado en el puerto pesquero de Carboneras, que lleva precintado desde el 25 de mayo, la Junta, a través del delegado territorial de Fomento, Antonio Martínez, ha trasladado la voluntad de reparar el muelle dentro de un plan de emergencia. Así lo hizo en la reunión que mantuvo el martes con representantes del Ayuntamiento carbonero quienes pidieron que se hiciera de esta forma y según ha trasladado a este diario Pedro Hernández, gerente de Carbopesca. Aún así, no se ha dado fecha posible para la restauración de esta infraestructura. Respecto a la bocana del puerto, sobre la que los pescadores solicitan su dragado, habrá que esperar a la conclusión del verano, ya que durante el periodo estival no se permite el movimiento de arenas por parte de Costas. "Si esto no se corrige de cara al invierno podemos estar a las puertas de una tragedia", señala Hernández.