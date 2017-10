El Jurado de los Premios Macael 2017 trabaja ya en las candidaturas para su XXXI edición

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía ha cerrado el plazo de presentación de candidaturas para los Premios Macael, en su XXXI edición. Ahora, el jurado, formado por la Junta Directiva de AEMA, se encuentra en proceso de deliberación y próximamente deberá fallar los premios en las distintas categorías.

Tras las reuniones pertinentes para elegir a los finalistas, los premios serán concedidos a aquellos candidatos que hayan reunido un mayor número de votos entre los miembros del jurado, habiendo, previamente, presentado su candidatura con la documentación y/o el material gráfico necesario para la adecuada valoración de sus méritos.

Una vez más, AEMA congratula a las empresas participantes por su predisposición y esfuerzo, no sólo con respecto a las candidaturas presentadas, de formidables cualidades, sino también por la calidad, in crescendo, de los proyectos realizados en todo el mundo. La celebración de los Premios Macael, el acto de promoción más importante de la piedra natural a nivel nacional, no es más que la ratificación de que el Sector del Mármol y la Comarca, afrontan una etapa de crecimiento y proyección, en la que la innovación y la conquista del mercado internacional, están jugando un papel fundamental.

Y en esta línea, cabe recordar que los galardones continúan con el foco puesto en la internacionalización y sus categorías son las siguientes: Premio Internacional América del Norte, Premio Internacional América Latina, Premio Internacional Europa, Premio Internacional África, Premio Internacional Asia, Premio Nacional, Premio a la Persona/Institución, Premio al Diseño, Premio a la Comunicación/Comunicador.