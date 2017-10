Minas de Alquife culmina los trámites para iniciar las obras

La empresa de Minas de Alquife SLU ha cumplido en plazo la tramitación necesaria para la puesta en marcha del proyecto, por lo que podría comenzar ya las obras encaminadas a reactivar la actividad minera en esta zona del Marquesado del Zenete, en el norte de Granada, según han informado fuentes del Gobierno andaluz.

El plazo para la entrega de la documentación finalizó el pasado 7 de agosto, según las citadas fuentes, en referencia a la tramitación del aval de restauración, la ampliación de capital, el compromiso de financiación, el nombramiento de la dirección facultativa, y el inicio de actividades.

Aunque no hay un plazo concreto para el comienzo de las actuaciones sobre el terreno, la empresa podría ya empezar con las mismas, habiendo presentado también el plan de labores. Este documento que articula los trabajos previstos tiene que ser aprobado por la Junta de Andalucía, si bien ello no supone un impedimento para que pueda procederse al inicio de las obras, han informado las fuentes consultadas en la administración autonómica que no plantea, por tanto, "impedimentos para que comiencen".

La Junta informó hace un año de que estaba a la espera de que la empresa que va a explotar las minas de Alquife articulara la financiación del proyecto, el programa social que lleva aparejado, y los avales necesarios para garantizar la restauración de los terrenos afectados por el proceso minero que se va a poner en marcha. Eran los trámites pendientes antes de la reapertura que había de cubrir la empresa Minas de Alquife S.L.U. en el plazo que concluyó el pasado 7 de agosto. Los avales garantizan que la empresa pueda cubrir el importe de las obras de restauración de los procesos medioambientales del entorno, en base a un concepto de minería moderna que prioriza la sostenibilidad.

La empresa informó posteriormente que había presentado un recurso administrativo ante la Junta por lo que consideraba una "errata en el cálculo" en el importe de los avales que ha de presentar para garantizar la restauración de los terrenos que se verían afectados por la reanudación de la actividad minera para la que ha solicitado permiso en el Marquesado del Zenete granadino.