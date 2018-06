Piden cumplir la sentencia y que se anule el pacto UE-Marruecos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) reclamó anteayer en el Parlamento Europeo la aplicación inmediata de la sentencia que anula el acuerdo de libre comercio agrícola de la UE con Marruecos al incluir de forma ilegal al Sahara Occidental, territorios sobre los que la ONU no reconoce la soberanía del país alauita.

Durante su intervención en la Conferencia Europea para analizar la actualidad del conflicto saharaui, el responsable de frutas y hortalizas de Coag, Andrés Góngora, denunció cómo la UE está rendida a las demandas de Marruecos, que utiliza un "perfil negociador basado en el chantaje", utilizando terrorismo, inmigración y tráfico de droga como argumentos para obtener contrapartidas en materia agrícola."Esas contrapartidas ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la UE, que somos moneda de cambio evidente. Pero también dañan los intereses de los contribuyentes de la UE que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados. Además, los consumidores de la UE que no pueden tener certeza respecto del origen real de los productos procedentes supuestamente de Marruecos. Y por último, pero no menos importante, la propia población del Sahara Occidental, que ve cómo este acuerdo UE-Marruecos sirve para mermar sus derechos", argumentó Góngora.

En este sentido, el responsable de Relaciones Internacionales de Coag, Rafael Hernández, afirmó que la Unión Europea no puede avalar Acuerdos de Asociación en los que una de las partes firmantes está vulnerando constantemente la legalidad y las obligaciones internacionales.