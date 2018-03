El Poniente, única comarca europea que utilizará todo tipo de agua para riego

El presidente del Ifapa, Jerónimo Pérez, no se olvidó del Centro Náutico y Pesquero en Almería que en 2017 realizó 40 programas formativos en los que participaron 680 pescadores, patrones de barcos pesqueros, etc. y que para el presente ejercicio presenta una oferta similar con una previsión de plazas que supera las 800.

Si ya el centro del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) de La Mojonera fue en su momento pionero en los 90 en la utilización de agua residual para riego en Almería, ahora también lo será respecto iniciativas relacionadas con el uso de agua de desalada. En este sentido, y a demanda de la Mesa del Agua en Almería, se trabaja sobre el uso de recursos hídricos no convencionales: aguas residuales regeneradas y aguas desaladas con la finalidad de optimizar el uso para riego de hortícolas protegidos del agua procedente de la desaladora del Campo de Dalías. Como explica José Gabriel López, investigador del instituto y experto en temas de agua, el Poniente será la única comarca a nivel europeo en la que se va a utilizar en la agricultura todos los tipos de recursos hídricos disponibles, tanto convencionales como no convencionales. Esto, según López, es de gran complejidad técnica, que requerirá tecnología y conocimiento con el fin de garantizar una calidad de agua uniforme independientemente de cuál sea en cada momento el recurso más disponible.

Carta a Tejerina para poder ejecutar la bonificación por agua desalada

El consejero Rodrigo Sánchez informaba ayer de que la semana pasada remitió una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, solicitándole que, una vez que está aprobada la Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, ponga en marcha el procedimiento para subvencionar el coste del agua desalada en las cuencas andaluzas para que no exceda de los 0,3 euros por metro cúbico y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas "pendientes y aún no concluidas", comprometidas por el Estado. Se trata de infraestructuras de desalación, depuradoras y conducciones, que se podrían financiar, según el consejero, a partir del fondo extraordinario de lucha contra la sequía establecido en dicha Ley, dotado con 1.000 millones de euros. Respecto a esta provincia el consejero señalaba: "Almería no puede ser la gran olvidada necesitamos el compromiso de todos". Sánchez aclara que, de acuerdo a la disposición adicional cuarta sobre el 'Plan de choque de optimización de la desalación para un Mediterráneo sin sed' y en la que se señala la subvención para que el precio del agua desalada no exceda de los 0,3 €/m3, no es necesaria la declaración de sequía por parte de la Junta y urge a que el Estado concluya las infraestructuras pendientes en la provincia.