Sánchez Haro reclama un plan para aumentar las capturas de atún rojo

El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, reclamaba ayer que se aplique "de una vez", a partir de 2019, "porque hay sobradas evidencias científicas", un plan de gestión que permita aumentar las capturas de atún rojo. "No compartimos que se mantengan las restricciones ante la espectacular recuperación que ha experimentado el stock". No en vano, el nivel de reproductores se encuentra, según apuntaba "en un máximo histórico", lo que, a su juicio, "avala ese paso más en busca tanto de la sostenibilidad de la especie como de una actividad que genera en Andalucía un millar de empleos". Sánchez lamentaba que no se obtuviera ya para 2018 una cuota mayor que garantizara una "campaña exitosa" para las cuatro almadrabas gaditanas y los 180 barcos, fundamentalmente de la flota de cañas y línea de mano del Estrecho y los palangreros de Carboneras en Almería.