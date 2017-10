Sánchez Teruel pide a Hernando que use su influencia y logre que Tejerina reciba a la Mesa del Agua

El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha invitado a los parlamentarios del PP y, en concreto a personas de peso en el Ejecutivo de Rajoy como puede ser el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, a ejercer su influencia y a conseguir que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, reciba a los representantes de la Mesa del Agua de Almería a quienes niega una entrevista desde hace meses.

El líder de los socialistas almerienses ha destacado la agilidad con la que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha atendido -esta misma semana- a este colectivo que tiene “mucho por lo que luchar” puesto que “está en juego el futuro de la Agricultura de la provincia”, ha advertido Sánchez Teruel. “A buen seguro que Hernando y el resto de diputados del PP pueden buscar un hueco en sus agendas y mostrar su utilidad en Madrid concertando una cita con la ministra” quien, al menos, ha valorado “debe escuchar las propuestas y reivindicaciones de la Mesa del Agua” como ayer mismo hizo Susana Díaz.

“Hacer, está claro que no hacen nada, porque el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin resolver los problemas de agua que tiene la provincia y que son de su competencia” como es el arreglo de la desaladora de Cuevas del Almanzora, la ampliación de la desaladora de Carboneras y su conexión con el campo de Tabernas, además de una solución al trasvase del Negratín y la aprobación de una ley nacional que subvencione el agua desalada. “Invertir no invierte el PP, pero escuchar no cuesta dinero”, ha evidenciado Sánchez Teruel quien anima a los dirigentes populares a ser “útiles para Almería” y a aprovechar su influencia en los espacios en los que se precisa, como puede ser el hecho de acceder a los ministerios del Gobierno central que ahora dirige su partido.

Sánchez Teruel recuerda que la Mesa del Agua no es el único colectivo que está pendiente de mantener un encuentro con un ministro y que obtiene el silencio por respuesta desde hace meses. Los representantes de las familias afectadas por la fotovoltaica también han pedido ayuda para poder trasladar su situación al ministro de Energía, Álvaro Nadal. “Unas 1.600 familias de la provincia y 8.000 en Andalucía están en la ruina y, ni siquiera, hacen un hueco en sus agendas para escucharles”, ha censurado José Luis Sánchez Teruel quien también ha recordado que la Mesa en Defensa del Ferrocarril –que acaba de cumplir su primer aniversario- no ha sido recibida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.