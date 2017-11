Sánchez pide fijar los objetivos y las fechas del plan estratégico

El presidente de los empresarios del mármol, Antonio Sánchez, volvió a reivindicar la necesidad de poner en marcha un nuevo plan estratégico para el sector, que sería el tercero, como ya hizo hace dos años, cuando accedió al cargo sustituyendo a Antonio Martínez. "Se han presentado distintas órdenes de incentivos por las diferentes administraciones, cuyo objetivo es motivar a las empresas a la inversión y mejora de su actividad. Pero creo que no debemos conformarnos, creo que debemos seguir trabajando en concluir este Plan Estratégico comenzado, bajo la premisa de que tiene que estar vivo, debemos marcar objetivos, estableciendo un calendario", afirmó durante el tradicional discurso de clausura de la gala.

"Como industria vamos a seguir trabajando por mejorar; sin embargo, creo no debemos ir solos; la implicación de la administración debe ser continua, siendo realistas, fijando metas con arreglo a las posibilidades reales, pero haciéndolas y no dejándolas en ese cajón de sastre del olvido. Los tiempos deben de adecuarse a las necesidades reales, no pueden ser eternos", matizó.

Reivindicó la autovía de la comarca, el Corredor Mediterráneo y regular los recursos hídricos

"La internacionalización está ayudando firmemente a que la balanza de pagos comercial española sea positiva, que hoy, mucho más que ayer, consigamos que el nombre de Macael sea más conocido en el mundo y esto lo hacemos todos juntos, todos los que formamos parte de esta Comarca, empresarios pero también los trabajadores, colaboradores y técnicos de nuestras empresas que consiguen que este reto sea posible", añadió el presidente de AEMA. En este sentido, abogó por la colaboración y por seguir buscando las metas con perseverancia, trabajo y esfuerzo para que este plan estratégico sea una realidad lo antes posible y que lleva ya un trabajo de un año, con un borrador aún no consolidado que debe traducirse en medidas lo antes posible, un documento vivo y revisable de forma anual, como adelantó Diario de Almería hace unos días.

Antonio Sánchez también reivindicó la necesidad de nuevas infraestructuras que sirvan de impulso a la piedra natural: "Qué podemos decir que no hayamos dicho ya sobre las conexiones por autovía de nuestra comarca, de la histórica inconexión ferroviaria, tanto de personas, como de mercancías, hoy en día una demanda a nivel nacional por la apuesta en valor del Corredor Mediterráneo y que históricamente desde aquí hemos demandado tantas veces, de los costes energéticos, de la regulación de los recursos hídricos para la industria, que aseguren un marco regulatorio que elimine posibles incertidumbres a la industria, la conexión intracomarcal para personas que conecte a nuestra población, nuestros trabajadores, nuestros estudiantes, nuestras familias", aseveró.