La UAL ultima la reunión Internet of Food and Farms 2020 sobre tecnología agraria

Descafeinado. El encuentro que convertirá a Almería en el epicentro europeo de las nuevas tecnologías aplicadas al sector agroalimentario pierde dos piezas fudamentales que daban lustre al programa. Se trata del comisario de Agricultura de la Unión Europea, Phil Hogan, así como de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que habían confirmado hace tiempo su asistencia y, de hecho, aparecían en el programa oficial del evento, pero a última hora se han borrado ambos.

La reunión anual del proyecto Internet of Food and Farms 2020 (IoF2020), que tiene como objetivo el desarrollo de soluciones para el Internet de las Cosas para el sector agroalimentario, se celebrará en el Paraninfo de la Universidad de Almería, del 28 de febrero al 2 de marzo, aunque los asistentes al evento ya se encontrarán en la provincia el día antes, alojados en el Hotel Barceló.

A pesar de la ausencia de estos dos 'pesos pesados' del sector agro, el show deberá continuar (show must go on, que diría algún viejo rockero). No en vano, los perfiles técnicos y empresariales del resto de ponentes harán que el evento no desmerezca, en absoluto, más allá de la aportación política y del efecto mediático de Hogan y Tejerina que, eso sí, coincidieron en la capital andaluza hace sólo unos días, el pasado 12 de febrero, en un acto con motivo del 40 aniversario de Asaja Sevilla.

Ana Cuadrado, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, participará en el panel inaugural sobre la adopción de Internet de las cosas en el sector agroalimentario europeo, junto al director general de una cooperativa de segundo grado almeriense, el 28 de febrero, en el marco de la asamblea general del IoF2020.

El 1 de marzo arrancará la reunión de forma oficial, también en el Paraninfo, que contará con la participación del rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, el viceconsejero de Agriculura de la Junta de Andalucía, Ricardo Domínguez, y un representante del Ministerio de Agricultura, que aún no está confirmado; precisamente, en este acto inaugural estaba prevista la presencia de Hogan y Tejerina. Cynthia Giagnocavo, investigadora de la UAL y codirectora de la Cátedra Coexphal-UAL, abordará por la tarde el cluster de Almería en la agricultura de precisión. El último día, los participantes visitarán la Estación Experimental de Cajamar, donde técnicos de Cajamar, Coexphal e Hispatec explicarán el modelo de agricultura intensiva de Almería.