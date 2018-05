La UAL, sede del debate internacional sobre las nuevas claves de la economía mundial

No ha quedado ningún aspecto por analizar, siendo la UAL el epicentro desde el que lanzar varias líneas de acción que provoquen movimiento. Así, en palabras de José Joaquín Céspedes, vicerrector de Planificación, Ordenación Académica y Profesorado, “esta XX Reunión de Economía Mundial responde a uno de los objetivos de la universidad en general y de la UAL en particular, que es el fomento de la investigación aplicada, en este caso en el campo de la economía, y no solo esa investigación aplicada sino también su transferencia”. Céspedes, que ha recordado que este importante evento “se inscribe en los actos del ’25 Aniversario’ de la Universidad de Almería”, ha reconocido que “tener la oportunidad en un foro como este de tratar temas de tanta actualidad es un motivo de satisfacción para la UAL”.

Han surgido ideas, propuestas y modelos para el futuro cercano a través de la aportación de más de 200 expertos llegados desde 58 universidades distintas de 15 países tanto de Europa como de América. Los cambios, y a partir de ellos los retos en el panorama económico internacional, han tenido cabida en un encuentro desarrollado bajo el lema ‘Los nuevos desafíos a la integración en la economía mundial’. Acompañando en la inauguración del mismo al vicerrector ha estado el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes, además del presidente de la Sociedad de Economía Mundial, Julio Sequeiros, organizadora junto a RIBERESCO –Red Iberoamericana de Investigadores en Emprendimiento Social y Codesarrollo- y la propia UAL.

El secretario general ha resaltado la presencia de “los expertos en estructura y teoría económica centrados en la economía mundial” dentro de “una oportunidad importante para reflexionar, ya que la crisis económica ha sido una mala regulación en la economía mundial y hay que seguir investigando, como también sobre el proceso de recuperación en las economías mundiales con una nueva política monetaria que no se había visto nunca o la bajada de precios del petróleo”. A eso ha añadido Llanes el interés en “afrontar los retos en ámbito mundial, que son también retos en el ámbito local, como lo que pasa con la demografía, el envejecimiento, el papel que tiene las ciudades, el despoblamiento rural, la tecnología, los cambios disruptivos para las empresas…”. El repaso a las áreas temáticas que componen la reunión han conducido su reflexión hacia el empleo y la formación: “Surgen nuevas oportunidades, pero estamos formadas para otras”.

Sobre todo ello ha arrojado luz una cita que ha tenido como complemento una exposición para conmemorar los diez años de la Agencia de Defensa de la Competencia en Andalucía, que ha sido inaugurada por Carmen Caba, gerente de la Universidad de Almería, elogiando su labor: “Es de total relevancia para el progreso de la transparencia, pues si se quiere que los organismos sean cada vez más transparentes, hace falta un organismo así, totalmente pionero en España y también en Europa, que no cabe duda de que es fundamental para la economía, permitiendo esta muestra el conocimiento de aquello que puede estar algo olvidado como la importancia de la competencia para el progreso de nuestra tierra; queremos la competencia, porque sin ella solo unos cuantos se podrán llevar determinados ámbitos económicos”.

Además de la exposición, entre las actividades paralelas se ha previsto la presentación del libro ‘Crisis y reinversión del capitalismo’, de Ramón Casilda Béjar, incluido en un programa muy apretado que ha pretendido producir discusión y análisis internacional con la presentación de las más diversas investigaciones en torno a la economía. Se ha logrado un volumen total de 130 ponencias más 23 sesiones paralelas, con el eje central de una conferencia plenaria pronunciada por Fermín Alcoba Enciso, ex-director de Servicios Lingüísticos, Documentación y Gestión de la Información de la Organización Mundial de Comercio (OMC), bajo el título ‘Marco Institucional de la Integración: Organismos Internacionales, Función Pública Internacional y Sociedad Multilingüe’. Este año el congreso ha reflexiona sobre la creación de bloques económicos en el mundo y cómo los países se están integrando en ellos, y en torno a ello ha versado.

En cuanto a las citadas sesiones paralelas, han recogido aspectos tan diversos como tendencias económicas, migraciones y mercado de trabajo, la política energética y la economía sostenible, o el emprendimiento femenino en un mundo globalizado. El comercio internacional agrario, las desigualdades y la educación y el capital humano son otras áreas de discusión. En el marco de los talleres, la Biblioteca de la UAL ha presentado su ‘Brújula’, herramienta con la que los investigadores podrán obtener toda la información sobre sus revistas de impacto. Las nuevas tecnologías tampoco podían faltar y uno de los talleres abordará análisis y casos prácticos de uso de los BigData en procesos de enseñanza-aprendizaje. Por último, los alumnos de la UAL han participado activamente a través de un concurso de pósteres.