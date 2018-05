La UAL, epicentro internacional sobre las nuevas claves de la economía mundial

No ha quedado ningún aspecto por analizar, siendo la UAL el epicentro desde el que lanzar varias líneas de acción que provoquen movimiento. Así, en palabras de José Joaquín Céspedes, vicerrector de Planificación, Ordenación Académica y Profesorado, "esta XX Reunión de Economía Mundial responde a uno de los objetivos de la universidad en general y de la UAL en particular, que es el fomento de la investigación aplicada, en este caso en el campo de la economía, y no solo esa investigación aplicada sino también su transferencia". Céspedes, que recordó que este importante evento "se inscribe en los actos del '25 Aniversario' de la UAL", reconoció que "tener la oportunidad en un foro como este de tratar temas de tanta actualidad es un motivo de satisfacción para la UAL".

Han surgido ideas, propuestas y modelos para el futuro cercano a través de la aportación de más de 200 expertos llegados desde 58 universidades distintas de 15 países tanto de Europa como de América. Los cambios, y a partir de ellos los retos en el panorama económico internacional, han tenido cabida en un encuentro desarrollado bajo el lema 'Los nuevos desafíos a la integración en la economía mundial', en un acto con la presencia del secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, Gaspar Llanes.