UGT Almería gana las elecciones sindicales en Deretil con el 70% de los votos emitidos

Tras las elecciones sindicales celebradas en Deretil, S.A., la Federación de Industria, Comercio y Agro de UGT Almería ha conseguido el respaldo de los trabajadores y trabajadoras a las candidaturas presentadas por el Sindicato en los dos colegios electorales, obteniendo el respaldo del 70% de los votos emitidos, tanto en el colegio electoral de Especialistas y No Cualificados como en el de Técnicos y Administrativos. Desde FICA-UGT Almería se muestran satisfechos con este amplio resultado que, según los representantes sindicales "es la consecuencia del esfuerzo realizado por los delegados y delegadas de nuestra organización sindical, que ahora se ha visto recompensado con el respaldo de los empleados y empleadas de Deretil, S.A.". Tras esta amplia victoria en ambos colegios electorales, UGT Almería agradece a todos los trabajadores y trabajadoras de esta empresa la confianza depositada en esta Organización, ya que, según UGT, "estos resultados avalan la gestión que viene realizando nuestro Sindicato, que no es otra que la firme y sólida defensa de los derechos laborales que estamos perdiendo como consecuencia de la reforma laboral". Por ello, los representantes de UGT Almería han afirmado que en los próximos cuatro años seguirán luchando para no defraudar a los trabajadores y trabajadoras, tomando las decisiones y medidas necesarias para no seguir perdiendo más derechos laborales, vigilando cualquier posible irregularidad y haciendo cumplir el Convenio.